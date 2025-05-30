Сезон возможностей: чем "Лето в Москве" будет полезно для горожан и бизнеса

Стало известно, какие возможности для бизнеса откроет участие в проекте "Лето в Москве".

На Болотной площади состоялась презентация старта проекта "Лето в Москве". Представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города рассказали предпринимателям о мерах поддержки и преимуществах участия в летних городских событиях.

Как отметила глава Департамента Кристина Кострома, проект — это эффективный инструмент для бизнеса: он помогает привлекать клиентов, повышать узнаваемость и укреплять позиции на рынке, становясь частью городского праздника.

На мероприятии также объявили о начале приема заявок на спецпроект для бизнеса "Время возможностей", который предоставит инструменты для продвижения.

Особое внимание уделили возможностям по оформлению городских пространств. Предприниматели могут стилизовать фасады и витрины своих заведений в тематике проекта. Первые 100 участников получат грант на оформление, а также смогут побороться за призы в конкурсе на лучшее сезонное оформление. Отдельный конкурс предусмотрен для дизайн-проектов нежилых объектов.

Предприниматели, уже имеющие опыт участия в городских проектах (Антон Дерконос, Нелли Бабаян, Анна Юсупова), поделились своими кейсами и планами на "Лето в Москве". Среди спикеров также были представители "Сбербанка", ПИК и «"ри вокзала. Депо".

Проект "Лето в Москве" продлится с 1 июня по 7 сентября, охватив все районы города бесплатными мероприятиями. Второй сезон обещает быть более насыщенным.