Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"

С 1 июня по 7 сентября 2023 года Москва вновь станет центром культурной жизни с запуском масштабного проекта "Лето в Москве".

Проект объединит широкий спектр мероприятий — от театральных и музыкальных фестивалей до спортивных тренировок и локальных событий, которые пройдут в парках и на популярных площадках столицы. Большинство мероприятий будут бесплатными, что сделает их доступными для всех желающих.

Фестиваль "Сады и цветы"

Одним из первых мероприятий станет фестиваль "Сады и цветы", который продлится до 7 сентября. Городские площадки превратятся в цветущие оазисы, где москвичи и туристы смогут насладиться красотой редких растений и цветов. Это не только возможность сделать яркие фотосессии, но и шанс погрузиться в атмосферу лета, прогуливаясь по живописным маршрутам, созданным специально для этого фестиваля.

Гастрономические события

С 30 мая по 8 июня пройдет гастрономический фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя". На Школьной улице откроются рыбные корнеры, где можно будет попробовать свежую, вяленую и охлажденную рыбу, а также морепродукты. Посетители смогут наслаждаться необычными и классическими блюдами, приготовленными шеф-поварами. Это событие станет настоящим праздником для любителей морепродуктов.

С 11 по 15 июня москвичи смогут посетить исторический фестиваль "Времена и эпохи". Это мероприятие позволит погрузиться в различные исторические эпохи — от Античности до Великой Отечественной войны. Здесь можно будет не только наблюдать за реконструкциями, но и попробовать себя в роли исторического персонажа: научиться держать меч или попробовать свои силы на ткацком станке под руководством профессиональных реконструкторов.

Кулинарные открытия

С 4 по 13 июля пройдет фестиваль "Вкусы России", который познакомит гостей с кулинарными традициями разных народов страны. Уличные дегустации позволят попробовать блюда, ставшие визитной карточкой различных регионов России — от Калининграда до Владивостока. Гастрономические эксперименты подарят новые рецепты и идеи для домашнего меню.

Винтажный маркет

На площадке музея-заповедника "Коломенское" развернется винтажный маркет, где коллекционеры и историки представят предметы советской и дореволюционной эпохи. Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы по фоторемеслу с использованием пленочных фотоаппаратов, звучание граммофонных пластинок 1920-х годов, а также танцы под звуки патефона. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и приобрести антикварные вещи с богатым прошлым.

Летний клуб на Тверском бульваре

С 1 июня по 7 сентября на Тверском бульваре будет работать летний клуб — креативное арт-пространство с бьюти-траками, модными поп-апами, оранжереями и игровыми зонами. Здесь будут проводиться различные мероприятия, включая лекции и мастер-классы, что сделает это место центром притяжения для творческих людей.

Танцевальный фестиваль

На Чистопрудном бульваре пройдет фестиваль "Улица. Танцы", который предложит занятия по брейк-дансу, хип-хопу, фанку и другим стилям. Профессиональные танцоры проведут мастер-классы и организуют флешмобы, что позволит как опытным танцорам, так и новичкам проявить свои навыки.

Искусство на Страстном бульваре

В те же дни на Страстном бульваре состоится пленэр "Улица. Искусство". Здесь будут организованы художественные мастер-классы, выставки арт-объектов и перформансы художников. Каждый желающий сможет принять участие в создании уникальных произведений искусства. Кроме того, в рамках конкурса "Московская жизнь в летний период" участники смогут расписать необычные арт-объекты.

Фестиваль "Усадьбы Москвы"

Фестиваль "Усадьбы Москвы" подарит возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох в интерактивном формате. Прошлый летний сезон стал рекордным: мероприятие проходило на территории 40 усадеб, которые посетили более 700 тысяч человек. В этом году организаторы обещают не менее интересную программу с множеством активностей.

Проект "Лето в Москве" обещает стать ярким событием для жителей столицы и гостей города. Сочетание культурных, гастрономических и спортивных мероприятий позволит каждому найти что-то интересное для себя. Программа насыщена событиями, которые будут проходить на открытом воздухе, что создаст уникальную атмосферу лета в мегаполисе. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного проекта.