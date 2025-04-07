Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах

В "Мосбилете" запустили новую опцию "Детский билет", которая значительно упрощает родителям и организаторам детских групп покупку билетов на культурные мероприятия. Теперь, чтобы приобрести билеты, достаточно указать полные данные только одного взрослого сопровождающего. Для детей до 14 лет требуется внести лишь фамилию, имя, отчество и дату рождения.



Иван Мельников, руководитель Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной", подчеркнул важность нововведения "Детский билет", назвав его шагом навстречу многочисленным семьям и организованным группам.

По его мнению, детские театры, и его собственный в том числе, стремятся сделать каждое посещение максимально комфортным и радостным, особенно для юных зрителей, которые с таким нетерпением ждут встречи с искусством. Благодаря новому сервису, поход в театр стал еще приятнее и избавился от лишней бумажной волокиты.



Арсен Дадамян, директор "Детского музыкального театра юного актера", отметил, что ранее необходимость проверки данных каждого ребенка усложняла посещение спектаклей, но новая система значительно облегчит эту процедуру для зрителей.

В свою очередь, художественный руководитель Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев добавил, что сотрудники билетных касс и отдела бронирования активно помогают посетителям разобраться с новыми правилами и отвечают на все возникающие вопросы, делая процесс покупки билетов для детских коллективов более удобным.

