В ведомстве подчеркнули, что в обновленных приемных отделениях круглосуточно работает команда специалистов разного профиля.



Московские власти опровергли слухи о закрытии травмпунктов и заявили, что ресурсы города достаточно велики для обеспечения качественной неотложной травматологической помощи. Пресс-служба Департамента здравоохранения столицы подтвердила ТАСС, что город располагает необходимым количеством высококвалифицированных врачей и современного оборудования для оказания экстренной помощи пострадавшим от различных видов травм.

Ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о предполагаемой массовой приостановке работы круглосуточных травмпунктов в столице из-за нехватки медицинского персонала, включая врачей и фельдшеров. Однако представители Департамента здравоохранения решительно опровергли эту информацию, отметив, что в Москве созданы все условия для эффективного и непрерывного предоставления экстренной травматологической помощи в любое время дня и ночи. В соответствии с новыми стандартами оказания неотложной помощи, в городе круглосуточно работают современные приемные отделения и специализированные центры многопрофильных больниц, готовые принимать пациентов с различными видами травм.

Особо стоит отметить, что новые приемные отделения укомплектованы опытными медицинскими бригадами, состоящими из специалистов разных направлений, которые готовы оперативно оказать необходимую помощь при любых видах травм. Помимо этого, департамент уточнил, что Москва не испытывает недостатка в автомобилях скорой помощи — свыше тысячи машин ежедневно находятся на круглосуточном дежурстве.

Департамент также пояснил, что изменения в режиме работы травмпунктов ночью были приняты непосредственно поликлиниками ввиду крайне низкого уровня обращений в позднее время. По статистике, за одну ночную смену фиксировалось лишь 2-4 случая обращения, причем большинство из них нуждались в дальнейшей госпитализации, что затрудняло оказание необходимого объема медицинской помощи на уровне амбулатории. Жители города заранее были уведомлены о планируемых изменениях в расписании работы травмпунктов.

подчеркнула, что травмы, полученные в ночное время, часто бывают тяжелее и сложнее, нередко сопровождаются скрытыми повреждениями, такими как переломы или внутренние кровотечения, которые трудно диагностировать при первом осмотре. Поэтому стационарная медицинская помощь позволяет привлечь несколько профильных специалистов для всестороннего обследования и своевременного лечения.