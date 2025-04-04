Фридом Финанс и Тимур Турлов удостоены престижных наград за развитие юношеского спорта

На церемонии вручения национальной премии MetaRatings Top Awards были отмечены значительные достижения Тимура Турлова и компании Фридом Финанс в развитии детско-юношеского спорта в Казахстане.

Предприниматель и общественный деятель, основатель Фридом Финанс Тимур Турлов, получил награду в номинации "Лучший спортивный менеджер года", а футбольный проект Freedom QJ League был признан "Лучшей спортивной организацией".

Проект Freedom QJ League, реализуемый «Фридом Финанс» при поддержке Казахстанской федерации футбола, представляет собой уникальную платформу для развития молодых талантов.

Благодаря системному подходу юные футболисты со всей страны получают возможность профессионального роста и выхода на международный уровень. Особое значение имеет предусмотренная регламентом возможность для победителя лиги представлять Казахстан в Юношеской лиге УЕФА.

"Наши юные спортсмены обладают не меньшим потенциалом, чем их европейские сверстники, – отметил Тимур Турлов, глава Фридом Финанс, член исполкома Казахстанской федерации футбола. – При создании современных условий для подготовки они способны добиваться самых высоких результатов".

Рохус Шох, руководитель Freedom QJ League, подчеркнул, что особенностью проекта является его кадровая политика: "Над развитием лиги работает команда молодых профессионалов до 35 лет, представляющих разные регионы страны". Он также поблагодарил родителей юных футболистов за активное участие в жизни проекта.

В 2025 году Freedom QJ League планирует значительное расширение – запуск национальной футбольной лиги для девушек. Новый проект будет включать соревнования в трех возрастных категориях и станет ежегодным мероприятием, способствующим развитию женского футбола в Казахстане.