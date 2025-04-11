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Пятница 11 апреля

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Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года

Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года
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В Подмосковье с начала 2025 года почти тысяча семей выбрала подарочный набор "Я родился в Подмосковье!" в рамках мер социальной поддержки при рождении ребенка, сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин.

"В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены — всего более 50 самых необходимых предметов. Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе", — отметил Забелин.

Родители новорожденного могут выбрать между набором и денежной выплатой в размере 20 тыс. рублей. Мера поддержки реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".

Подарок или выплату могут получить граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в органах ЗАГС Московской области. При рождении двоих и более детей набор предоставляется на каждого малыша.

Дополнительную информацию о родовспоможении в регионе можно найти на портале "Стань мамой в Подмосковье".

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11 апреля 2025, 17:03
Фото : Минздрав Подмосковья
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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