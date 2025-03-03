Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

Новым местом расположения цирка выбран динамично развивающийся район Мневниковской поймы, который отличается удобной транспортной инфраструктурой.



Проект "Активный гражданин" завершил голосование на тему будущего Московского цирка. Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что за две недели в опросе приняло участие более 250 тысяч человек. Мэр Москвы отметил, что подавляющее большинство (более 73%) респондентов высказались за строительство современного цирка, одного из лучших в мире.

Однако мнения разделились относительно его местоположения: примерно половина участников голосования предложила построить новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% – на новой площадке, а 23% предложили доверить решение этого вопроса специалистам.

Собянин подчеркнул, что специалисты и руководство Большого Московского цирка высказались за новое местоположение из-за технической сложности реализации проекта на старой площадке и необходимости бесперебойной работы цирка во время длительного строительства. В частности, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный направил письмо с просьбой о строительстве нового здания на другом участке.

С учетом всех мнений, было принято решение о строительстве нового цирка в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. Этот район характеризуется развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью: рядом находятся две станции Большой кольцевой линии метро, обеспечивающие удобные пересадки на другие линии.

Благодаря новым пешеходным мостам пойма будет связана с Гребным каналом и парком "Фили". Удобный выезд на основные городские магистрали обеспечивает близость Северо-Западной хорды, а строящиеся дороги с двумя мостами от Шелепихинской набережной позволят быстро добраться до делового центра "Москва-Сити" или Красной площади (примерно за полчаса). В пойме активно развивается спортивная инфраструктура, планируется создание большого парка и пешеходных набережных Москвы-реки. Новый цирк органично впишется в эту застройку.

Ранее был проведен конкурс на разработку архитектурной концепции будущего цирка, в котором приняли участие известные архитектурные бюро. Экспертное жюри отобрало несколько наиболее удачных вариантов. Сергей Собянин добавил, что хотелось бы учесть мнение москвичей, поэтому на платформе "Активный гражданин" будет организовано голосование за одну из отобранных архитектурных концепций.

Впервые в подобном голосовании смогут принять участие не только взрослые, но и дети — главные зрители цирка — посредством специального опроса на платформе "Активный гражданин – детям". Во время строительства нового здания, исторический цирк на проспекте Вернадского продолжит свою работу. Решение о дальнейшем использовании этого здания будет принято после завершения строительства с учетом мнения руководства и артистов.