На mos.ru начали показывать Тити онлайн

На портале mos.ru теперь доступны новые онлайн-трансляции из Московского зоопарка. Это позволяет любителям животных в режиме онлайн наблюдать за жизнью семьи енотов-полоскунов: многодетной мамы Тити и ее троих детенышей.

С 26 марта пользователи смогут увидеть, как гималайские медведи, еноты-полоскуны и красные панды проводят время в своих вольерах. Установленные камеры обеспечивают доступ к видеотрансляциям в часы работы зоопарка, что открывает новые возможности для взаимодействия с природой.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что новые трансляции делают животных более доступными для зрителей. Это уникальная возможность увидеть, как обитатели зоопарка кормятся, играют и взаимодействуют друг с другом. Наблюдение за редкими видами не только развлекает, но и помогает лучше понять их поведение и привычки.

Среди новых объектов трансляции — гималайские медведи Фаня и Вася, которые были спасены от жестокого обращения и теперь восстанавливаются в условиях заботы и внимания. Их история вдохновляет, и зрители смогут увидеть, как они адаптируются к новой жизни в просторных вольерах. Также на экранах появится красная панда Рыжик, известная своим сумеречным образом жизни. Этот милый зверь был привезен из Польши и радует зрителей своими акробатическими способностями на деревьях.

Не менее интересны и еноты-полоскуны: многодетная мама Тити и ее трое детенышей — Аким, Груша и Шоня. Эти игривые создания с удовольствием исследуют свою территорию, играют с предметами и исследуют ручеек в вольере. Их активное поведение делает наблюдение за ними особенно увлекательным.

В Департаменте информационных технологий подчеркнули, что видеотрансляции доступны для жителей всей страны. Пользователи могут не только смотреть за любимыми животными, но и узнать много интересного о их жизни в дикой природе. Каждое животное имеет свою страницу на сайте zoo.mos.ru, где можно найти информацию о его привычках и особенностях.

Такое новшество привлекает внимание не только местных жителей, но и людей из других регионов. Возможность наблюдать за животными в режиме реального времени с любого устройства — будь то смартфон, планшет или компьютер — делает зоопарк более доступным для всех желающих. Теперь каждый может стать частью удивительного мира животных, не выходя из дома.