Реставратор Дудниченко отметил важность восстановления легендарного "Ударника"

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Четверг 20 марта

20:03Россияне забили тревогу из-за пропажи Самойловой: Разводится с Джиганом? 19:02Реставратор Дудниченко отметил важность восстановления легендарного "Ударника" 17:53Алсу сделала заявление о романе с известным актером после развода: Примерный семьянин 16:27Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось 15:41Стало известно о новом повороте в публичных разборках Киркорова и Успенской 14:29Состоящий в отношениях Тимати засветился с известной разлучницей на модном курорте 14:13"Мама, тебе хана": сын Собчак пригрозил ей "расправой" 13:43Стало известно, где и когда похоронят отца Филиппа Киркорова 12:30"Это очень жестко": Егор Крид опозорился, отвечая на вопрос для школьников 11:26"С вами готова выпить": Бузова пришла к Бабкиной с бутылкой коньяка после скандала с Губерниевым 10:03Смерть Бедроса Киркорова обернулась громким скандалом 09:22Ставший жертвой мошенников Максим Галкин* сделал громкое заявление 08:33Юрий Лоза заговорил на интимную тему: Даже у нашего охранника больше 06:02Сотрудник салона связи задержан за "слив" личных данных певца SHAMAN 03:29Принц Уильям не на шутку разозлился на Меган Маркл из-за матери 00:42Появились удивительные подробности смерти Бедроса Киркорова: знал заранее 22:01Данные о наследстве покойного Киркорова повергли в шок: Нечего было оставлять 21:39С сыном Чеховой приключился ужасный инцидент: Все очень переволновались 21:11Меган Маркл уличили в гнусном обмане: Тяга ко лжи даже в мелочах 20:42Кардинально поменявший образ жизни Пригожин бросил вызов Волочковой: Давняя мечта 19:57Бузова решилась на рискованные изменения: Могу упасть в обморок 19:26Ургант сделал громкое заявление после обнаружения у него бизнеса за границей 18:39Тарасов и Костенко без предупреждения сыграли тайную свадьбу на Мальдивах 16:40Пытавшийся убрать собственного "двойника" Сергей Жуков с треском провалился 15:46Сделано заявление о судьбе ближайших концертов Киркорова после смерти отца 14:16Стало известно, приедет ли Пугачева на прощание с Бедросом Киркоровым 14:08Надежда Бабкина резко высказалась об уехавших из России артистках 12:27Сын сбитой Буйновым пенсионерки обличил певца: Суда боится больше всего 12:10"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде 11:31"Постоянно борюсь с весом": 50-летний Александр Ревва назвал самую действенную диету 11:05Неприступная Этери Тутберидзе удивила поклонников бурей эмоций 10:51Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем 10:35Не секрет: 43-летний Дима Билан назвал свое настоящее имя 09:36Дима Билан признался в очень серьезном недуге 08:53Дочь Киркорова публично попрощалась с дедушкой: Трудно говорить 06:31Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ 03:23Не появляющийся на российских экранах Ургант работает во Франции 00:44Стало известно, почему квартира Ротару за 70 млн не продается: Все старое 22:07Бузова унизила женившегося на другой женщине бывшего любовника перед толпой людей 21:41Успенская раскрыла состояние Киркорова после известия о смерти отца: Подавлен горем 21:06Звезды о Московской неделе моды: Мода – элемент нашей культурной гордости 20:53Андрей Воробьёв обсудил с ветеранами СВО поддержку участников спецоперации 20:44Собчак сделала заявление о тяжелой утрате: Мои соболезнования 20:10Адвокат призвал Бородину защитить свои деньги от Сердюкова брачным контрактом 19:21Кончина Киркорова вывела на эмоции Лещенко: Он был прекрасным 18:17Пригожин раздавлен внезапным известием о смерти Киркорова: Мы в шоке просто 17:27Певец Сергей Пенкин рекомендует москвичам посетить кинопарк "Москино" 16:39Срочно: Киркоров умер после госпитализации в критическом состоянии 15:48Сбитая Буйновым 61-летняя пенсионерка готовится к срочной операции: Медлить нельзя 14:10"С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил": Прохор Шаляпин рассказал о своем непростом детстве
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Реставратор Дудниченко отметил важность восстановления легендарного "Ударника"

Реставратор Дудниченко отметил важность восстановления легендарного "Ударника"
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Кинотеатр "Ударник" – это не просто здание, а важный культурный символ, который отражает дух эпохи конструктивизма в Москве.

В настоящее время он проходит реставрацию, направленную на сохранение его исторического облика. Заместитель директора по реставрации ООО "ГА" Никита Дудниченко подчеркнул, что данный процесс имеет первостепенное значение для сохранения архитектурного наследия столицы.

Одной из ключевых задач реставраторов является восстановление уникальной кровли с раздвижным механизмом. Эта особенность позволяет зрителям наслаждаться видом неба, что было задумано архитектором Борисом Иофаном в советские годы. Восстановление таких деталей не только возвращает историческую аутентичность, но и создает атмосферу, которая была присуща кинотеатру в его лучшие годы.

Реставрация объектов конструктивизма требует особого внимания и знаний, так как этот стиль архитектуры появился в условиях индустриализации и использовал передовые на тот момент материалы. Дудниченко отметил, что для успешного восстановления необходимо тщательно изучать архивные документы и применять исторические технологии. Это позволяет не только сохранить внешний вид зданий, но и обеспечить их функциональность.

Современные требования к комфортности и безопасности также играют важную роль в процессе реставрации. Приспособление культурных памятников под современные нужды — задача сложная, так как необходимо учитывать их статус и одновременно соответствовать современным стандартам. Тем не менее, в последние годы в Москве было реализовано множество успешных проектов по восстановлению конструктивистских зданий. Среди них такие значимые объекты, как Дом Наркомфина и Хлебозавод имени Зотова.

Кинотеатр "Ударник", открытый в 1931 году, стал первым в СССР специализированным кинотеатром для звукового кино. Он быстро завоевал популярность и стал главной площадкой для премьерных показов. В 1935 году здесь прошел первый советский кинофестиваль, что подчеркивает его значимость для культурной жизни страны. Однако в 2010 году кинотеатр закрыл свои двери, и только в 2023 году началась его долгожданная реставрация, которая обещает вернуть "Ударнику" его былую славу и привлекательность.

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20 марта 2025, 19:02
Фото: М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
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