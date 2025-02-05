Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств

В Москве стартовал второй сезон проекта "Урок со звездой".

Известные артисты проводят мастер-классы для школьников и студентов, которые учатся музыке, живописи и другим видам искусства. На этих уроках дети учатся у лучших и видят, как все делается на самом деле.

В этом году дирижер, народный артист СССР, полный кавалер ордена За заслуги перед Отечеством", президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков показал репетицию своего оркестра "Виртуозы Москвы". Более 150 детей, родителей и учителей увидели, как музыканты готовятся к концерту, и услышали комментарии маэстро о тонкостях исполнения Фортепианного концерта № 12 Вольфганга Амадея Моцарта. Детям было особенно интересно, потому что вместе со Спиваковым играл их ровесник — 13-летний пианист из Швейцарии Лукас Шиш.

Проект "Урок со звездой" очень популярен, и в будущем планируются еще мастер-классы с другими известными личностями, например с художниками Константином Петровым и Никасом Сафроновым. Уроки будут проходить не только в специальных залах, но и в мастерских, театрах и других интересных местах. Все это помогает детям лучше понять свою профессию и вдохновляет их на творчество.