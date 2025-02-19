Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино"

В феврале состоялась долгожданная премьера четвертого сезона комедийного хита ТНТ – сериала "Патриот".



Съемки сериала "Патриот" проходили на масштабной площадке кинопарка "Москино", в частности, на уникальной декорации "Глухая деревня" (27 000 кв. м). Для воссоздания атмосферы подлинной русской глубинки были специально перевезены настоящие дома из подмосковных сел. Съемочная группа высоко оценила преимущества "Москино", подчеркнув удобство работы благодаря наличию всех необходимых локаций в одном месте, что значительно оптимизировало производственный процесс.

Новый сезон вновь забросил студента академии ФСБ, Саню Кучина, в родные пенаты. Написание диплома отходит на второй план, когда на горизонте возникают новые семейные передряги. Режиссер Николай Бурлак и сценарист Леонид Коньшин единодушно отметили комфорт и неповторимую концентрацию разнообразных декораций кинопарка – от реалистичных деревенских улиц до современных павильонов, включая комфортабельное жилье для всей съемочной группы.

В сериале снялись яркие актеры: Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Владимир Афанасьев и другие. Над сценарием работала команда креативных авторов: Леонид Коньшин, Сергей Андриянов, Алексей Базанов, Александр Кагарманов и Николай Бурлак. Продюсером проекта выступила компания Good Story Media.

Кинопарк "Москино", входящий в проект Сергея Собянина "Москва – город кино", представляет собой обширную площадку с 18 натурными локациями, четырьмя павильонами и развитой инфраструктурой, включающей декорации, стилизованные под различные эпохи и географические регионы. Смотрите "Патриот" на ТНТ (понедельник-четверг, 20:00) и в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", Okko и Premier.