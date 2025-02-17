Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Семья Зверева пережила страшное горе Тесты Нагиев всполошил народ заявлением Игры Сонник

Топ новостей недели

На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышкиТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки Стало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужемСтало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем В семье стилиста Зверева случилось страшное гореВ семье стилиста Зверева случилось страшное горе

Лента новостей

Понедельник 17 февраля

21:31Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке 20:56Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро 20:33Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок 20:22Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду 18:45С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами 17:37Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве 16:46Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно 16:42До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого 16:059 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 15:40Седокова изощренно ответила на жесткие нападки после смерти Тиммы 13:28Стилист Влад Лисовец смертельно болен 12:31"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных 11:18"Я вообще ни для кого не звезда": Полина Агуреева рассказала об отношениях с сыновьями 11:16Алсу потребовала ограничить бывшему мужу выезд за пределы Российской Федерации 10:22В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку 09:57Стас Костюшкин принял решение покинуть Россию 09:06"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 08:27К концу недели в Москву может прийти оттепель 04:17Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс 00:46"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 00:24Анна Калашникова обесценила высшее образование 21:29ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки 18:09Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 14:23Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции" 12:05Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами 08:33Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 20:17Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 16:38Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 14:31Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования 12:42Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы 09:52Екатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN 06:42Прилучный набрался смелости рассказать о своем самом безумном поступке 03:27Покинувшая Россию Семенович раскрыла свое местонахождение: Ни разу там не была 00:14Нагиев сделал сенсационное заявление о романе со всемирно известной супермоделью 21:04Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля 20:07В семье стилиста Зверева случилось страшное горе 19:21В День Святого Валентина Бузова похвалилась шикарным букетом цветов 18:30Слово – за полицией: Кравец идет в суд после страшной смерти Тиммы 17:17Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве 17:05Алсу поделилась с подписчиками ироничным видео: Не везет в любви 15:03Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье 14:19"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем 14:11Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон 13:50Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место 13:12Тест: угадайте культовые советские фильмы по крылатым фразам о любви 12:27Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве" 11:55Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери 10:50У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене 09:49Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке 08:5914 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
211

В Москве стартовала проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, который станет важной частью транспортной инфраструктуры столицы.

Линия соединит два значимых деловых квартала — "Москва-Сити" и "СберСити", расположенный в микрорайоне Рублево-Архангельское. Открытие этой ветки позволит значительно улучшить транспортное сообщение в этом районе, что особенно актуально в условиях растущей деловой активности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работ на участке от станции "Рублево-Архангельское" до станции "Липовая роща". Он подчеркнул, что этот проект является одним из самых сложных в рамках строительства новой линии, поскольку тоннель проходит под руслом Москвы-реки. Это требует особого внимания и аккуратности при проведении работ, чтобы обеспечить безопасность и надежность конструкции.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Натали" возьмется за создание 2,4 километра тоннеля за 15 месяцев. Глубина заложения станций варьируется: "Рублево-Архангельское" находится на глубине 16,5 метра, а "Липовая роща" — на 22,5 метра. Наибольшая глубина между этими станциями достигает 24 метров. Это делает проект не только технически сложным, но и интересным с точки зрения инженерных решений.

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На данный момент уже завершена треть тоннелей будущей ветки. Важно отметить, что новая линия протяженностью 27,6 километра будет включать 12 станций и соединит Московский международный деловой центр (ММДЦ) "Москва-Сити" с Рублево-Архангельским и далее — с Красногорском. Это создаст дополнительные возможности для пересадок на другие линии метро и Московское центральное кольцо (МЦК), что значительно упростит передвижение по городу.

Ожидается, что новая линия будет обслуживать около 250 тысяч пассажиров ежедневно. На начальном этапе работы по обслуживанию линии возьмет на себя электродепо "Солнцево", а позже к этому процессу подключится новое электродепо "Ильинское". Поезда, которые будут курсировать по новой ветке, будут современными и произведены в России, что подчеркивает стремление к развитию отечественного производства.

Первая часть Рублево-Архангельской линии была открыта еще в 2018 году с двумя станциями: "Деловой центр" и "Шелепиха", которые стали частью Большой кольцевой линии метро. В 2021 году начались активные работы по первому и второму этапам строительства линии от станции "Шелепиха" до "Липовой рощи", длина которых составляет 12,7 километра и включает шесть новых станций.

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Среди них — "Звенигородская", расположенная вблизи пересечения нескольких ключевых улиц; "Народное Ополчение", которая станет пересадочной на одноименную станцию БКЛ; "Бульвар Генерала Карбышева", проходящая параллельно улице Маршала Тухачевского; "Серебряный бор", находящаяся рядом с Живописной улицей; "Строгино", которая обеспечит пересадку на Арбатско-Покровскую линию; и наконец, станция "Липовая роща", расположенная в Московской области.

В июле прошлого года было утверждено проектирование третьего этапа строительства Рублево-Архангельской линии метро, который соединит "Липовую рощу" с "Ильинской" на расстоянии шести километров и добавит две новые станции. Этот проект продолжает развитие столичной инфраструктуры и отвечает на потребности растущего числа жителей и работников в данном районе.

Рублево-Архангельская линия метро не только улучшит транспортную доступность двух крупных деловых кластеров, но и станет важным шагом к созданию более эффективной и удобной транспортной системы в Москве. Она позволит сократить время в пути для тысяч пассажиров и сделает поездки по столице более комфортными и быстрыми.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2025, 20:56
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок

Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок
В Москве завершился сбор заявок на Всероссийский открытый конкурс по формированию кадрового резерва для театров столицы. Участие в конкурсе приняли представители из 46 регионов России, включая такие удаленные места, как Якутия, Приморский край, Мурманская область, Крым и Татарстан.

"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных

"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных
В качестве помощи участникам СВО подойдут перчатки, носки, стельки и средства личной гигиены. Для детей из новых регионов России собираются сладкие подарки, книги и игрушки, а для животных – корм, наполнитель и средства от клещей. До 28 февраля волонтеры проекта "Москва помогает" принимают подарки для участников СВО, детей из новых регионов России и животных в почти 30 "Домиках добра" по всей Москве.

Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве

Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве
Сергей Сафронов считает, что новый цирк Москвы может стать самым уникальным в мире. Иллюзионист Сергей Сафронов поделился с Агентством городских новостей "Москва" новостью о том, что новый цирк в Москве имеет все шансы стать уникальной современной площадкой для выступлений.

Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье

Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье
Мособлдума 14 февраля рассмотрит законопроект, запрещающий продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов.

Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве"

Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве"
С 14 по 16 февраля в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет уникальный фестиваль "Усадьбы Москвы". Событие подарит горожанам и туристам возможность окунуться в атмосферу дворянского прошлого и исследовать чайную культуру. Все мероприятия фестиваля бесплатные, однако для некоторых из них потребуется предварительная регистрация.

Выбор читателей

17/02Пнд9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 16/02ВскВалерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 17/02ПндСтас Костюшкин принял решение покинуть Россию 16/02ВскПродюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 17/02Пнд"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 17/02Пнд"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном