"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных

В качестве помощи участникам СВО подойдут перчатки, носки, стельки и средства личной гигиены. Для детей из новых регионов России собираются сладкие подарки, книги и игрушки, а для животных – корм, наполнитель и средства от клещей.



До 28 февраля волонтеры проекта "Москва помогает" принимают подарки для участников СВО, детей из новых регионов России и животных в почти 30 "Домиках добра" по всей Москве.

Для бойцов СВО необходимы: перчатки, балаклавы, носки, стельки, термобелье и средства гигиены. Волонтеры также предлагают написать пожелания на открытках, которые будут вложены в посылки. Детям собирают сладости, канцелярские принадлежности, книги, игрушки и конструкторы. Даже животные не останутся без внимания: для них принимают корм, наполнитель, средства от клещей и дезинфицирующие средства. Один москвич, например, принес 28 коробок фирменных пряников.

"Домики добра" работают с 11:00 до 21:00 (в будни с 12:00). Волонтеры тщательно проверяют все пожертвования, обращая внимание на срок годности и целостность вещей. Новых посетителей знакомят со списком необходимых предметов. Помощь проекту оказывают преимущественно женщины и люди старшего возраста, часто вместе с детьми и внуками, оставляя теплые пожелания и рисунки на открытках. Подарки сортируются по категориям, аккуратно упаковываются и надежно заклеиваются для безопасной транспортировки.

Виктория Спиридонова, студентка МГУ спорта и туризма, волонтер штаба "Москва помогает", поделилась своими впечатлениями о работе в "Домике добра". Она отмечает крепкий командный дух и позитивную атмосферу.

Более подробная информация о волонтерском движении Москвы доступна на сайте и в соцсетях ресурсного центра "Мосволонтер". Участие в акции — часть проекта "Зима в Москве", который до 28 февраля предлагает множество мероприятий: от катания на коньках до участия в благотворительных акциях. Более 1900 площадок по всему городу предлагают разнообразные развлечения и возможность проявить заботу о нуждающихся.