Среда 12 ноября

В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике

В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике
130

Сказка о Щелкунчике и Мышином короле, написанная Гофманом более 200 лет назад, стала неотъемлемым символом зимних праздников.

В этом году московские театры предлагают удивительное разнообразие постановок: от классического балета до футуристического квеста и кукольного представления.

Как выбрать "своего" Щелкунчика? Mos.ru подготовили гид по самым интересным версиям главной новогодней сказки.

Для ценителей вечной классики

1. "Щелкунчик" в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Это не просто красивая сказка, а глубокое прочтение первоисточника Гофмана. Постановка Юрия Посохова — это размышление о взрослении, страхах и переходе из мира детства в мир взрослых. Идеальный выбор для тех, кто ищет в знаменитом сюжете новые смыслы.

Даты: с 20 декабря 2025 по 4 января 2026

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 17

Возраст: 6+

2. "Щелкунчик" в "Москонцерт Холле"

Театр балета La Classique представляет эталонную версию балета, которая придется по вкусу зрителям всех возрастов. Хореография, основанная на классической постановке Мариуса Петипа, и бессмертная музыка Чайковского создают ту самую атмосферу чуда. Приятный бонус: перед спектаклем детей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Даты: 14, 30, 31 декабря 2025; 2–7 января 2026

Адрес: ул. Каланчевская, 33

Возраст: 0+

Если хочется драмы и новых мелодий

3. "Щелкунчик vs Мышиный король" в Театре на Юго-Западе

Готовы к сюрпризам? В этой версии вы не услышите музыки Чайковского! Это яркий драматический спектакль с оригинальным саундтреком, юмором и неожиданно добрым финалом даже для Мышиного короля. История сохранила все ключевые элементы сказки Гофмана, включая орех Кракатук и принцессу Пирлипат.

Даты: с 25 по 31 декабря; со 2 по 6 января

Адрес: пр-т Вернадского, 125

Возраст: 6+

4. Мюзикл "Щелкунчик" в театре "Поколение"

Знакомый сюжет здесь превращается в захватывающий мюзикл на музыку известного композитора Александра Журбина. Это совершенно новое прочтение истории о борьбе добра и зла, где ожившие игрушки и волшебник Дроссельмейер перенесут зрителей в фантастический мир.

Даты: 19–31 декабря 2025; 2–10 января 2026

Адрес: 1-я Новокузьминская ул., 1

Возраст: 6+

Современный взгляд и новые технологии

5. "НЕбалет “Щелкунчик”: игра начинается" в "Москонцерт Холле"

Что, если бы действие сказки происходило в 2035 году? Это праздничное шоу превращает классический сюжет в виртуальный квест. Главная героиня попадает в цифровое пространство, где ее ждут яркие костюмы, необычные декорации и приключения под вечную музыку Чайковского.

Даты: 27–31 декабря 2025; 2–8 января 2026

Адрес: ул. Каланчевская, 33

Возраст: 6+

Для самых маленьких и всей семьи

6. "Щелкунчик" в Театре Вячеслава Спесивцева

Главная особенность этой постановки — гигантская семиметровая елка на сцене и участие детей-актеров. Спектакль интерактивный, так что самые юные зрители смогут стать частью волшебного действа. А родителям наверняка понравятся акробатические номера и живая музыка.

Даты: с 30 декабря 2025 по 3 января 2026

Адрес: ул. Руставели, 19

Возраст: 6+

7. "Волшебный орех. История Щелкунчика" в Московском театре кукол

Здесь история рассказана языком кукол, магии и таинственного театра теней. Девочка Мари и ее крестный Дроссельмейер отправляются в удивительное путешествие, полное чудес. Это камерная и очень уютная версия, которая идеально подойдет для первого знакомства со сказкой.

Даты: 5, 21, 23 декабря

Адрес: ул. Спартаковская, 26/30

Возраст: 6+

Билеты на все эти и многие другие спектакли можно приобрести без наценки и комиссии в столичном сервисе "Мосбилет". Просто выберите своего "Щелкунчика" и подарите себе и своей семье по-настоящему сказочные впечатления

12 ноября 2025, 12:21
Фото: агентство городских новостей "Москва"
