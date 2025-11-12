В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике

Сказка о Щелкунчике и Мышином короле, написанная Гофманом более 200 лет назад, стала неотъемлемым символом зимних праздников.



В этом году московские театры предлагают удивительное разнообразие постановок: от классического балета до футуристического квеста и кукольного представления.

Как выбрать "своего" Щелкунчика? Mos.ru подготовили гид по самым интересным версиям главной новогодней сказки.

Для ценителей вечной классики