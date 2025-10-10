В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Пятница 10 октября

12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин
92

В районе Внуково, на территории столицы России, открылся новый завод крупномодульного домостроения, который стал значимым событием не только для Москвы, но и для всей страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это современное предприятие представляет собой крупнейший и самый технологичный завод модульного домостроения в мире. Завод способен производить крупные блоки, которые позволяют собирать жилые дома, школы, детские сады и другие объекты практически на 90% в условиях завода.

Завод осуществляет полный цикл производства модулей: от сборки каркаса до отделки, включая обустройство фасадов, установку окон и монтаж внутренней инженерии. Это делает процесс строительства более эффективным и качественным. Собянин подчеркнул, что благодаря современным технологиям удалось в два раза увеличить производительность труда, сократить количество неквалифицированного труда и улучшить качество возводимых объектов. Кроме того, такая организация производства позволяет снизить транспортные затраты, уменьшить шум и грязь на строительных площадках.

Новый производственный комплекс расположен между Боровским шоссе и Привольной улицей. В 2024 году после включения площадки "Толстопальцево" в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», завод получил статус резидента этой зоны. Общая площадь комплекса превышает 161 тысячу квадратных метров, что позволяет ему обеспечить рабочими местами до 2,5 тысячи человек. В настоящее время на заводе трудится около 1,3 тысячи сотрудников.

На прилегающей территории завода предусмотрены парковочные места для легковых и большегрузных автомобилей, установлены малые архитектурные формы, а также разбиты газоны с высаженными деревьями и кустарниками. В июле 2023 года была введена в эксплуатацию первая очередь завода — экспериментальный участок площадью 26,6 тысячи квадратных метров с мощностью до 100 тысяч квадратных метров жилых модулей в год.

К октябрю 2025 года планируется завершение строительства второй и третьей очереди завода. Во второй очереди будет построен основной завод с сопутствующей инфраструктурой — административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, трансформаторные подстанции и другие необходимые объекты. Это позволит увеличить производственные мощности до 450 тысяч квадратных метров модулей в год. Третья очередь включает завод оконных и фасадных конструкций площадью свыше шести тысяч квадратных метров, который сможет производить до 270 тысяч квадратных метров стеклопакетов и другие фасадные элементы.

На новом производстве применяются запатентованные технологии и передовые разработки инженерных бюро из таких стран, как Германия, Италия, Китай и Малайзия. Максимальная площадь изготавливаемых модулей достигает 100 квадратных метров, что позволяет создавать просторные трех– и четырехкомнатные квартиры. Высокий уровень автоматизации процессов позволяет выпускать готовые модули каждые 48 минут — это составляет до 20 единиц в сутки.

Конструктивная особенность модулей обеспечивает возможность свободной планировки помещений и вариативной архитектуры фасадов. На строительную площадку будут поступать полностью готовые модули с установленными инженерными системами, оборудованием, фасадными конструкциями, дверями и окнами. Такой подход значительно ускоряет процесс строительства и повышает его качество.

Открытие завода крупномодульного домостроения в Внуково является важным шагом к модернизации строительной отрасли в России. Это не только повысит эффективность жилищного строительства в Москве, но и создаст новые рабочие места, что положительно скажется на экономике региона.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2025, 12:31
Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канал Мэра Москвы в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве
В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства. В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства.

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"
Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025". Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин. «Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так.

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь
В 2026 году москвичи и туристы смогут вновь насладиться атмосферой ресторана "Золотой колос" на ВДНХ, который вернется к своему историческому облику, созданному в 1954 году. Этот знаковый объект, являющийся неотъемлемой частью выставки, сейчас проходит масштабную реставрацию, целью которой является восстановление его первоначального великолепия.

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве
Станкостроение является одной из основополагающих отраслей машиностроения, играющей ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на важности этой сферы для укрепления экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. В столице функционирует более 70 предприятий, занимающихся производством станков, инструментов и высокотехнологичных роботизированных систем.

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе
Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Объект строится в рамках реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Выбор читателей

08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 09/10ЧтвАстрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 08/10СрдНе только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 08/10СрдВаш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением