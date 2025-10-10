В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин

В районе Внуково, на территории столицы России, открылся новый завод крупномодульного домостроения, который стал значимым событием не только для Москвы, но и для всей страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это современное предприятие представляет собой крупнейший и самый технологичный завод модульного домостроения в мире. Завод способен производить крупные блоки, которые позволяют собирать жилые дома, школы, детские сады и другие объекты практически на 90% в условиях завода.

Завод осуществляет полный цикл производства модулей: от сборки каркаса до отделки, включая обустройство фасадов, установку окон и монтаж внутренней инженерии. Это делает процесс строительства более эффективным и качественным. Собянин подчеркнул, что благодаря современным технологиям удалось в два раза увеличить производительность труда, сократить количество неквалифицированного труда и улучшить качество возводимых объектов. Кроме того, такая организация производства позволяет снизить транспортные затраты, уменьшить шум и грязь на строительных площадках.

Новый производственный комплекс расположен между Боровским шоссе и Привольной улицей. В 2024 году после включения площадки "Толстопальцево" в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», завод получил статус резидента этой зоны. Общая площадь комплекса превышает 161 тысячу квадратных метров, что позволяет ему обеспечить рабочими местами до 2,5 тысячи человек. В настоящее время на заводе трудится около 1,3 тысячи сотрудников.

На прилегающей территории завода предусмотрены парковочные места для легковых и большегрузных автомобилей, установлены малые архитектурные формы, а также разбиты газоны с высаженными деревьями и кустарниками. В июле 2023 года была введена в эксплуатацию первая очередь завода — экспериментальный участок площадью 26,6 тысячи квадратных метров с мощностью до 100 тысяч квадратных метров жилых модулей в год.

К октябрю 2025 года планируется завершение строительства второй и третьей очереди завода. Во второй очереди будет построен основной завод с сопутствующей инфраструктурой — административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, трансформаторные подстанции и другие необходимые объекты. Это позволит увеличить производственные мощности до 450 тысяч квадратных метров модулей в год. Третья очередь включает завод оконных и фасадных конструкций площадью свыше шести тысяч квадратных метров, который сможет производить до 270 тысяч квадратных метров стеклопакетов и другие фасадные элементы.

На новом производстве применяются запатентованные технологии и передовые разработки инженерных бюро из таких стран, как Германия, Италия, Китай и Малайзия. Максимальная площадь изготавливаемых модулей достигает 100 квадратных метров, что позволяет создавать просторные трех– и четырехкомнатные квартиры. Высокий уровень автоматизации процессов позволяет выпускать готовые модули каждые 48 минут — это составляет до 20 единиц в сутки.

Конструктивная особенность модулей обеспечивает возможность свободной планировки помещений и вариативной архитектуры фасадов. На строительную площадку будут поступать полностью готовые модули с установленными инженерными системами, оборудованием, фасадными конструкциями, дверями и окнами. Такой подход значительно ускоряет процесс строительства и повышает его качество.

Открытие завода крупномодульного домостроения в Внуково является важным шагом к модернизации строительной отрасли в России. Это не только повысит эффективность жилищного строительства в Москве, но и создаст новые рабочие места, что положительно скажется на экономике региона.