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Пятница 24 января

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Дом для краснокнижников: какие редкие животные обитают в парках Москвы

Дом для краснокнижников: какие редкие животные обитают в парках Москвы

В Москве обитает множество уникальных животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

В числе таких редких видов можно встретить бобра, русака и ласку. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды провели мониторинг и выявили, где именно можно наблюдать этих животных на территории столицы.

Бобры

Фото: Mos.ru

Бобр, занесенный в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, предпочитает водные экосистемы. В 2024 году его замечали в таких природно-исторических парках, как "Останкино", "Москворецкий" и "Битцевский лес", а также в национальном парке «Лосиный Остров». Эти животные ведут полуводный образ жизни, используя свои перепонки на лапах и мощный хвост для плавания. Взрослый бобр может весить до 32 килограммов и достигать длины 1,3 метра. Питается он корой деревьев, побегами и водными растениями, которые обрабатывает с помощью своих больших резцов.

Зимой бобры становятся менее активными, проводя больше времени в своих хатках. При сильных морозах они могут оставаться в укрытиях, полагаясь на запасы пищи, собранные заранее.

Зайцы-русаки

Фото: Mos.ru

Заяц-русак занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. В 2024 году зоологи фиксировали их присутствие в парках "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Измайлово" и "Царицыно". Эти животные известны своей способностью развивать скорость до 60 километров в час. Русаки крупнее беляков и отличаются длинными ушами и характерным окрасом. Зимой они питаются растениями, выкапывая их из-под снега, а также корами и ветвями деревьев.

Русак предпочитает обитать на полях или опушках леса с густым подлеском, избегая мест с активным человеческим присутствием.

Ласка

Ласка, также занесенная в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, была замечена в парках "Лосиный Остров", "Битцевский лес", "Царицыно" и "Измайлово". Это маленькое и проворное животное отличается тонким телом и короткими лапками с острыми когтями. Ласки ловко бегают и плавают, что делает их эффективными хищниками для ящериц и мелких грызунов.

Фото: Mos.ru

Важно помнить, что при встрече с раненым диким животным следует обращаться за помощью. Для этого достаточно позвонить на горячую линию Правительства Москвы по номеру +7 495 777-77-77. Сохранение этих редких видов — важная задача для всех нас.

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24 января 2025, 14:58
Фото: Mos.ru
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