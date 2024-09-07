Второй день голосования на выборах в Москве начался штатно

Общественный штаб продолжает внимательно следить за ходом голосования и готов оперативно реагировать на любые возможные нарушения.

Второй день голосования на выборах в Московскую городскую Думу восьмого созыва, а также на выборах муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино, начался в Москве штатно. Все избирательные участки открылись вовремя, в 8:00, и на каждом из них присутствуют наблюдатели Общественного штаба. Кроме того, ведется круглосуточное видеонаблюдение за процессом голосования.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что за прошедшую ночь не было зафиксировано никаких нарушений. Система электронного голосования успешно справляется с нагрузками, а с начала дистанционного онлайн-голосования было заблокировано 152 компьютерные атаки с подозрениями на вредоносную активность с более чем 1,9 тысячи IP-адресов. По словам Ковалева, в ночные часыучастие в онлайн-голосовании приняли около 150 тысяч .

Заместитель руководителя Общественного штаба Александр Асафов напомнил, что у москвичей есть несколько способов принять участие в голосовании. Для электронного голосования достаточно иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Проголосовать можно с любого устройства, подключенного к интернету, из любой точки России.

Кроме того, на избирательных участках избиратели могут воспользоваться терминалами электронного голосования вне зависимости от места постоянной регистрации. Для тех, кто предпочитает традиционный способ, доступно голосование с помощью бумажных бюллетеней, но только по месту постоянной регистрации и при наличии ранее поданной заявки.

Напомним, выборы проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать на избирательном участке возможно с 8:00 до 20:00.