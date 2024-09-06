В Общественном штабе подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму

Первый день голосования на выборах в Мосгордуму прошел в штатном режиме.

Первый день голосования на выборах депутатов Московской городской Думы восьмого созыва ознаменовался значительной активностью избирателей. По данным Московской городской избирательной комиссии, к концу дня более 1,8 миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании. Большинство из них отдали свои голоса с помощью онлайн-платформы.

Стоит отметить, что система электронного голосования продемонстрировала высокую надежность и устойчивость. Несмотря на многочисленные попытки DDOS-атак, система успешно отразила их и обеспечила бесперебойную работу, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

Помимо онлайн-голосования, избиратели также активно использовали возможность проголосовать на избирательных участках с помощью электронных терминалов. Около 110 тысяч человек воспользовались этим способом, рассказала председатель Московской городской избирательной комиссия Ольга Кириллова.

"Порядка 60 тысяч отдали голоса с помощью бумажных бюллетеней", – добавила она.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве отмечает, что ситуаций, повлиявших на ход голосования, не было зафиксировано. Наблюдатели, присутствующие на участках, а также онлайн-наблюдение за электронным голосованием, подтверждают прозрачность и легитимность проводимых выборов.

"12 680 наблюдателей осуществляют его в эту избирательную кампанию", – рассказалруководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино в продлятся до 20:00 8 сентября.