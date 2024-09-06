Владимир Путин воспользовался онлайн-голосованием на выборах в Мосгордуму

Глава государства проголосовал онлайн из своего кабинета.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в выборах депутатов Московской городской думы, воспользовавшись возможностью электронного голосования. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Кремля.

Глава государства отметил важность текущих выборов в Мосгордуму. По словам президента России, результаты Единого дня голосования будут определять формирование органов власти различного уровня, что имеет большое значение для политической стабильности в стране.

"Сегодня это особенно важно", – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи, которые по каким-либо причинам не могут лично посетить участок, могут проголосовать дистанционно, не выходя из дома. Для них доступно электронное голосование на elec.mos.ru.

Проголосовать онлайн можно и на избирательных участках города. Там установлена специальные терминалы. Но сохраняется и возможность традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней. Таким образом, избиратели могут выбрать наиболее удобный для себя способ участия в выборах.