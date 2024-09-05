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Четверг 5 сентября

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Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив

Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив
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На конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив Московская область подала 10 проектов. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства культуры и туризма региона.

В ведомстве отметили, что среди поданных на грант проектов значатся, например, «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «В поисках сыра князей Мещерских» (Лотошино) и «Химия города» (Воскресенск).

Подготовить заявки на президентский грант помогал учебный центр Губернской библиотеки. Он помогает развивать задумки и оформлять их в проекты с помощью курса «От идеи до реализации». Развитие библиотек и поиск новых форматов их работы являются одними из ключевых задач национального проекта «Культура».

За последние три года уже 20 проектов библиотек Московской области получили грантовую поддержку. Она выделялась не только Президентским фондом культурных инициатив, но и такими программами, как «Движение первых» и «РосМолодежь».

Наиболее успешными проектами библиотек Московской области в региональном Минкульте назвали «Литературную карту библиотек Сергиева Посада», «Ароматы Коломны» и «Школу блогера-путешественника» (Луховицы).

Напомним, что заявку на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив можно подать до 10 сентября.

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5 сентября 2024, 20:12
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