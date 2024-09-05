Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах

C 6 по 8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино.



Эти выборы важны для жителей столицы, так как они определяют будущее местного самоуправления и развитие городской инфраструктуры. Одним из ключевых аспектов предстоящей избирательной кампании является доступность различных способов голосования, о чем напомнил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев на церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования в Московской городской избирательной комиссии.

Ковалев подчеркнул, что москвичам доступны все способы голосования. Горожане могут выбрать наиболее удобный для себя вариант — голосовать онлайн через портал mos.ru или посетить избирательные участки. Для онлайн-голосования необходимо иметь полную учётную запись на портале и любое устройство с доступом в интернет. Такой способ позволяет сделать выбор в любое время суток из любой точки страны, что особенно удобно для тех, кто не сможет прийти на участок в дни голосования.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 в течение трех дней выборов. На участках москвичи смогут голосовать с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или традиционным способом — с использованием бумажных бюллетеней. Однако важно помнить, что для голосования бумажным бюллетенем необходимо заранее подать заявку через портал mos.ru или в территориальную избирательную комиссию. В случае уважительной причины отсутствия заявки председатель комиссии вправе выдать бумажный бюллетень.

Каждый голос важен, и от него зависит будущее столицы. Организаторы выборов призывают жителей активно участвовать в процессе и воспользоваться всеми доступными способами голосования, чтобы сделать свой выбор максимально комфортным и доступным.