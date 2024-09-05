В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования

В Москве прошла важная церемония, связанная с подготовкой к выборам. Состоялось разделение ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).



Это событие прошло в Московской городской избирательной комиссии и стало значимым шагом на пути к обеспечению прозрачности и безопасности выборного процесса. Ключи шифрования представляют собой программные коды, которые преобразуют голоса избирателей в набор символов, что обеспечивает анонимность данных.

Это значит, что до завершения голосования никто не сможет узнать промежуточные результаты или определить, как проголосовал конкретный избиратель. Расшифровка голосов возможна только после применения ключа, что гарантирует защиту личных данных участников выборов.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко подчеркнул важность разделения ключа на несколько частей. Это действие позволяет сохранить результаты голосования в тайне до самого конца процесса. Только после того, как все голоса будут собраны в блокчейн и ключи будут собраны, начнётся расшифровка и подсчёт голосов.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила открытость процедуры. Запись ключа расшифрования осуществляется на отдельных внешних носителях информации, что позволяет всем участникам избирательного процесса видеть, что важнейшие составляющие электронного голосования находятся под контролем и доступны для проверки. Разделение ключа на пять частей также обеспечивает дополнительную защиту, так как без его сборки невозможно будет узнать, как голосовали москвичи.

Решение о том, кто будет хранить элементы ключа расшифрования, было принято на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами. Хранителями ключа стали известные общественные деятели и представители избирательной комиссии. Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба, сообщил, что 8 сентября, через 15 минут после окончания голосования, они вновь соберутся для соединения ключа.

Выборы депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов стартуют уже завтра, 6 сентября. Москвичи смогут воспользоваться различными способами голосования: онлайн через специальный сайт, на участке с помощью терминалов или бумажных бюллетеней. Это многообразие форматов голосования призвано сделать процесс максимально доступным для всех граждан.