На форуме "Производительность 360" в Москве представят способы повышения эффективности в строительной отрасли

Строительная отрасль России находится на пороге значительных изменений. VI федеральный форум "Производительность 360", который пройдет 17 и 18 октября в Москве, станет важной платформой для обсуждения новых подходов и решений. Его организаторы – Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства города Москвы.

В 2023 году российский строительный сектор показал рост на 8%, а благодаря господдержке объем многоквартирного строительства достиг рекордных 110 млн кв. м в мае 2024 года. Однако, как отмечают эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), существует еще множество внутренних резервов для повышения эффективности.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон подчеркивает, что на этапе вхождения в нацпроект среднестатистический участник использует лишь 50% своих ресурсов и оборудования. Это свидетельствует о наличии значительных потерь, которые необходимо устранить. "Наша задача — совместно с предприятиями выйти на новый уровень производительности", — говорит он, акцентируя внимание на важности оптимизации процессов.

Методы бережливого производства становятся ключевыми инструментами в строительной отрасли. За последние шесть лет ФЦК помог более ста компаниям внедрить эти методы, что позволило увеличить производительность в среднем на 33%. Это впечатляющий результат, который подтверждает эффективность подхода. На форуме "Производительность 360" будут представлены лучшие практики и успешные кейсы, которые могут стать основой для дальнейшего развития отрасли.

Одним из ярких примеров успешного применения бережливых технологий является компания "Кузбассдорстрой". Благодаря сотрудничеству с ФЦК организация оценивает экономический эффект в 370 млн рублей. Генеральный директор компании Алексей Кухта отмечает, что главным достижением стало не только улучшение финансовых показателей, но и выстраивание новой производственной культуры, которая вовлекает сотрудников в процесс постоянного улучшения.

Формирование целевого состояния внутренней логистики и разработка плана мероприятий позволяют значительно ускорить процессы. По данным экспертов ФЦК, такие меры могут сократить время транспортировки на 30% и удвоить скорость выполнения работ. Это говорит о том, что даже небольшие изменения в организации труда могут привести к значительным результатам.

Строительная отрасль России стоит на пороге новых возможностей. Форум "Производительность 360" станет важным шагом к внедрению эффективных решений и методов, которые помогут создать фундамент для будущего устойчивого роста и развития.