Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030"

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Пятница 30 августа

16:20"Не позволю!": Волочкова в ярости от идеи о проверке артистов на трезвость перед концертом 16:06Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030" 15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 06:16Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить 03:06ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс" 00:17Оставшаяся одна Лерчек сделала неожиданное признание: Развод это плохо 22:00Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 21:48С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза 21:02Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов 20:44Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом 20:11На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов 19:57Отношение Меган Маркл к борющейся с раком Кейт Миддлтон кардинально изменилось 19:19Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы 19:13Вскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева 18:45Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО 18:30Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах 18:15Нагиева втянули в мордобой с писавшим о нем гадости кинокритиком 17:43Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября 16:56Абрамову нанесен серьезный удар после многострадального развода с Алсу 16:53День знаний 2024 в Москве: развлечения и активности на форуме-фестивале "Москва 2030" 16:25Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар" 16:03Бывшая возлюбленная раскрыла подноготную расставания с Пьехой 15:51"Нарциссичный и токсичный": Бородина разозлилась из-за выходок нового любовника 14:12Прошел суд между Муцениеце и Прилучным: дети останутся с мамой 13:45На фоне слухов о госпитализации Буйнова его жена сделала громкое заявление 12:34Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву 11:50Тест по кинофильму "Одиноким предоставляется общежитие" 11:36Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты 10:46Больного онкологией Буйнова экстренно госпитализировали 10:08Почти как Шаман: названа самая дорогая артистка российской эстрады 09:39Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму 08:53Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается 06:12Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы 03:18Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков 00:14Тест: Вспомни эти блюда из советских фильмов 21:23Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской 21:20В районе Филевский парк достраивают школу с инженерным и медицинским комплексами 21:11С треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг 20:32Парк "Яуза" преображается: отремонтированы четыре мостика у ротонды "Храм воздуха" 19:46"Ему тяжело внутри": Билан объяснил взбаламутивший народ инцидент с Лепсом 19:39Жители ТиНАО получили доступ ко всем темам для сообщений на портале "Наш город" 18:55ТЕСТ: Что действительно было написано на советском плакате? 18:50ВДНХ готовит насыщенную программу для школьников к новому учебному году 18:03Как москвичи улучшают проект "Мой спортивный район" 18:02Павел Мамаев в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030"

Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030"
65

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоялась встреча с известным российским журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым. Это событие собрало молодежь столицы, стремящуюся к активному участию в жизни города и страны. Соловьев поделился с участниками своими взглядами на актуальные проблемы, включая искажение исторических фактов в медиапространстве и важность сохранения патриотизма.

В своем выступлении Соловьев отметил, что в последние годы мир переживает значительные изменения, и каждый человек формирует свое отношение к происходящему. «Жизнь состоит не из бесед, а из поступков», — подчеркнул он, призывая молодежь находить в себе силы для активных действий. По его мнению, важно не только понимать текущие события, но и осознавать свою роль в их формировании. Это требует от молодых людей не только знаний, но и смелости делать шаги навстречу переменам.

Одной из ключевых тем встречи стало искажение исторических фактов. Соловьев выразил обеспокоенность тем, как часто в современных медиа представляются и трактуются события прошлого. Он подчеркнул, что правильное понимание истории — это основа для формирования патриотизма и идентичности. "Патриотизм — это не просто любовь к родине, но и уважение к ее истории", — отметил журналист, призывая молодежь активно участвовать в сохранении памяти о знаковых событиях.

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Форум-фестиваль "Москва 2030" стал отличной платформой для обсуждения таких важных вопросов. Организованный проектом "Молодежь Москвы" при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики, он направлен на вовлечение молодежи в процессы, касающиеся будущего столицы. Площадка была создана в марте 2020 года и с тех пор реализовала множество проектов, собрав более двух миллионов участников.

Соловьев также отметил, что понимание своего места в истории и готовность к действиям — это важные аспекты для формирования активной гражданской позиции. Он призвал молодежь не только учиться на уроках истории, но и активно участвовать в жизни общества, сохраняя при этом патриотический дух.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" проходит на более чем 30 площадках и включает в себя культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Участники могут не только познакомиться с достижениями города, но и увидеть, каким он станет в будущем.

Телеграм канал

30 августа 2024, 16:06
Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО

Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО
Центр сможет проводить до 50 операций в день. Детям участников специальной военной операции будут предоставлять помощь в Детском клиническом центре им.

Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар"

Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар"
Московский фестиваль "Театральный бульвар", радующий столичных жителей и гостей города на протяжении семи недель, подходит к своему завершению. Организаторы подготовили насыщенную программу на последние дни августа, чтобы сделать финал мероприятия ярким и запоминающимся событием. Изначально планировалось завершить фестиваль "Театральный бульвар" 11 августа, но по многочисленным просьбам зрителей его решили продлить до конца лета.

Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву

Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву
Экс-депутат Мосгордумы Ирина Великанова рассказала, как депутаты улучшают качество жизни горожан. Московская городская дума играет важную роль в улучшении качества жизни москвичей.

Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты

Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты
28 августа в штабе общественной поддержки "Единой России" прошла экспертная сессия "Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей". На встрече в Штабе общественной поддержки "Единой России" обсуждали, как помочь молодым людям в Москве.

Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения

Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения
Москвичи с нарушениями зрения смогут проголосовать на выборах онлайн и на терминале. Предстоящие сентябрьские выборы в Московскую городскую Думу и муниципальные органы власти станут доступнее для жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор читателей

28/08СрдКудрявцева учинила Лазареву скандал на глазах у публики: Какая же ты дрянь! 28/08СрдЛюди бросились на помощь пострадавшей Барановской 28/08Срд"Ему тяжело внутри": Билан объяснил взбаламутивший народ инцидент с Лепсом 28/08СрдСтало известно о работе Малахова на другом телеканале 28/08СрдС треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг 29/08ЧтвАбрамову нанесен серьезный удар после многострадального развода с Алсу