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Суббота 10 августа

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Андрей Воробьев: в Подмосковье уже прибыли 424 жителя Курской области

Андрей Воробьев: в Подмосковье уже прибыли 424 жителя Курской области
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Московская область предоставила более 400 мест для размещения вынужденно эвакуированных из Курской области людей. Их размещают в трех детских лагерях в Клину и Пушкино, а также в Егорьевском Добром доме, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Проведать жителей Курской области в лагере «Звонкие голоса» в Клину приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

«Мы поддерживаем постоянную связь с губернатором Курской области и уже направили первые 15 автобусов для транспортировки людей, нуждающихся в помощи. В Подмосковье уже прибыли 424 жителя Курской области, включая 330 детей, около 50 сопровождающих взрослых и 48 пожилых людей. Наши лагеря оснащены всем необходимым для комфортного пребывания», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области также отметил, что для каждого будут созданы необходимые условия, включая медицинскую помощь и обучение детей.

В лагере «Звонкие голоса» сейчас находятся 131 человек, из которых 101 — дети, самому младшему из них всего 10 месяцев. Игорь Щеголев подчеркнул, что такая работа ведется по всей стране, и Московская область принимает почти половину всех эвакуированных из Курской области.

Как заявил Щеголев, главная задача сейчас — решить проблемы, возникшие из-за спешной эвакуации, включая вопросы жилищных условий и оплаты коммунальных услуг.

«Конечно же, в этом плане и местные власти, и федеральные будут принимать необходимые решения с тем, чтобы снять лишний груз с людей», – отметил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Помимо размещения эвакуированных, в Подмосковье продолжается работа по оказанию медицинской помощи. В Курской области сейчас работают 22 подмосковных врача, а также 6 бригад скорой помощи, которые помогают своим коллегам в местных больницах.

Всего, согласно официальному заявлению МЧС РФ, на данный момент порядка 76 тысяч жителей Курской области покинули свои дома из-за обострившейся обстановки в приграничных районах региона.

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10 августа 2024, 18:48
Дни.ру✓ Надежный источник

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