Эмодзи, многоточие и точки: 7 ошибок в переписке, которые могут испортить отношения

Соблюдение несложных правил и внимание к мелочам помогут вам избежать недопонимания и сохранить гармоничные отношения с близкими и коллегами.

Переписка — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Мы общаемся с друзьями, коллегами, близкими людьми, используя текстовые сообщения. Но, как ни странно, даже такой привычный процесс может стать причиной недоразумений и конфликтов. Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях и основатель компании Blackgrizzly, рассказывает о семи главных ошибках в переписке, которые могут испортить отношения с собеседником.

Руслан Гильманов. Фото: из личного архива

1. Частое использование коротких сообщений

Если ваши сообщения состоят только из пары слов, это обычно воспринимается как отсутствие интереса к беседе. Слишком краткие ответы, вроде «ок», «понял», «угу», создают ощущение, что вы общаетесь из вежливости или даже с некоторой долей раздражения. Постарайтесь добавлять чуть больше деталей, чтобы ваш собеседник чувствовал себя вовлеченным в разговор.

2. Обилие многоточий…

Многоточие — коварный знак. В зависимости от контекста оно может передавать замешательство, неуверенность или даже раздражение в переписке. Частое использование многоточий делает ваши сообщения неопределенными, двусмысленными и заставляет собеседника гадать, что же вы имели в виду. Не злоупотребляйте этим знаком, чтобы избежать недопонимания и не ставить никого в неловкое положение.

3. !!! Слишком частое и неуместное использование восклицательных знаков

Восклицательные знаки — отличный способ выразить эмоции, но их чрезмерное использование многими воспринимается как крик. Постоянные «!» в конце каждого предложения создают впечатление, что вы либо слишком эмоциональны, либо даже агрессивны. Используйте их умеренно, чтобы ваши эмоции выглядели естественными.

4. Ох, уж эта точка

Точка в конце предложения в текстовых сообщениях — спорный вопрос. Многие считают ее излишне официальной и даже холодной. Даже такое сообщение как «Милый, я дома.» может быть воспринято как слишком формальное, что создает ненужное напряжение в диалоге. Поэтому в неформальной переписке точки в конце предложений можно спокойно опускать.

5. Необъяснимые заглавные Буквы в разных частях Предложения

Согласитесь, что использование заглавных букв в середине предложения придает тексту странный вид и усложняет чтение. Иногда, а точнее – очень часто это может раздражать собеседника и отвлекать от сути вашего сообщения. Пишите естественно, следуя правилам грамматики, чтобы ваши мысли воспринимались легко и непринужденно.

6. Неоднозначные эмодзи

Эмодзи — прекрасный способ добавить эмоциональный оттенок в ваше сообщение. Однако если вы начинаете заменять ими значительную часть текста или вставлять их после каждого слова, это может восприниматься как несерьезность или даже инфантильность. Такой подход подходит для неформального общения с близкими друзьями, но в деловой переписке или с малознакомыми людьми это может вызвать недоумение. Сердечки, мордочки животных и огоньки — это, конечно, мило, но не всегда уместно. Всегда старайтесь сначала выразить основную мысль словами, а уже затем добавить один-два эмодзи для придания эмоционального оттенка. И главное – следите за тем, чтобы эмодзи дополняли ваш текст, а не заменяли его.

7. «Я сейчас запишу тебе голосовое»

Голосовые сообщения — палочка-выручалочка в ситуациях, когда писать текст не очень удобно. Например, когда вы за рулем, заняты другими делами или просто хотите передать эмоции, которые трудно выразить текстом. Голос позволяет вам передать интонации, которые могут помочь вашему собеседнику лучше понять ваши чувства и настроение. Но важно помнить, что это не всегда лучший выбор для каждого случая.

Не всегда удобно и возможно прослушать голосовое сообщение сразу. Например, ваш собеседник может находиться на встрече, в общественном транспорте или в другом месте, где прослушивание аудиосообщений затруднительно. В таких случаях текстовое сообщение было бы гораздо уместнее, так как его можно прочитать незаметно и быстро.

Такие простые правила и немного внимания к деталям помогут вам избежать недоразумений и сохранить хорошие отношения с близкими и коллегами. Следуйте этим советам Руслана Гильманова, и ваши сообщения всегда будут уместными и приятными для чтения.