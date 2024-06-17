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Понедельник 17 июня

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Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года – Собянин

Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года – Собянин
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Мэр Москвы сообщил о перспективах стратегического партнерства между Россией и Китаем в телеграм-канале.

Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, отмечает Сергей Собянин. По его словам, тон задают лидеры двух стран – Владимир Путин и Си Цзиньпин. Подтверждением особого характера отношений стало подписание новой программы взаимодействия между Москвой и Пекином до 2026 года.

Как отмечает глава российской столицы, этот проект отражает стремление к глубокой интеграции в самых разных сферах. В фокусе внимания – торговля, информационные технологии, охрана окружающей среды, соцзащита, образование, культура, туризм и городское планирование.

Акцент сделан на инновациях и обмене передовым опытом:

  • IT-площадка: создание платформы для сотрудничества московских и пекинских компаний в сфере цифровой экономики, электронной коммерции и зеленого финансирования.
  • Умные города: обмен опытом внедрения цифровых городских сервисов и искусственного интеллекта в управлении транспортом.
  • Образование и наука: совместные программы для преподавателей, школьников и студентов, научные исследования.
  • Градостроительная политика: обмен опытом реализации проектов комплексного развития территорий, создания комфортной городской среды и общественных пространств.

Новая программа сотрудничества – это конкретный план действий, направленный на укрепление связей между двумя мегаполисами.

Москва и Пекин, объединив усилия, могут добиться синергетического эффекта и стать локомотивами развития, как для своих стран, так и для всего мира. В этом залог успешного будущего российско-китайского стратегического партнерства.

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17 июня 2024, 16:01
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Telegram/@mos_sobyanin✓ Надежный источник

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