Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года – Собянин

Мэр Москвы сообщил о перспективах стратегического партнерства между Россией и Китаем в телеграм-канале.



Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, отмечает Сергей Собянин. По его словам, тон задают лидеры двух стран – Владимир Путин и Си Цзиньпин. Подтверждением особого характера отношений стало подписание новой программы взаимодействия между Москвой и Пекином до 2026 года.

Как отмечает глава российской столицы, этот проект отражает стремление к глубокой интеграции в самых разных сферах. В фокусе внимания – торговля, информационные технологии, охрана окружающей среды, соцзащита, образование, культура, туризм и городское планирование.

Акцент сделан на инновациях и обмене передовым опытом:

IT-площадка: создание платформы для сотрудничества московских и пекинских компаний в сфере цифровой экономики, электронной коммерции и зеленого финансирования.

Умные города: обмен опытом внедрения цифровых городских сервисов и искусственного интеллекта в управлении транспортом.

Образование и наука: совместные программы для преподавателей, школьников и студентов, научные исследования.

Градостроительная политика: обмен опытом реализации проектов комплексного развития территорий, создания комфортной городской среды и общественных пространств.

Новая программа сотрудничества – это конкретный план действий, направленный на укрепление связей между двумя мегаполисами.

Москва и Пекин, объединив усилия, могут добиться синергетического эффекта и стать локомотивами развития, как для своих стран, так и для всего мира. В этом залог успешного будущего российско-китайского стратегического партнерства.