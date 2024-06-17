Собянин: На Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Сотрудничество между Москвой и Пекином становится все более активным в различных сферах. Среди них транспорт и городская инфраструктура, туризм, здравоохранение и торговля.



Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии отношений между Россией и Китаем. Он отметил, что экономическое взаимодействие между странами увеличилось более чем на 40 процентов, а Москва и Пекин стали лидерами в решении схожих проблем в области транспорта, здравоохранения и городского планирования.

Особое внимание уделено развитию городской инфраструктуры, включая строительство метро. Москва и Пекин также совместно разрабатывают проект UrbanTransportData — международную аналитическую платформу для сбора и анализа транспортных показателей крупных мегаполисов. Важным шагом стало расширение сотрудничества в культурной и образовательной сферах, включая углубленное изучение китайского языка в московских школах.

Москва стала привлекательным центром для китайских туристов и бизнесменов, что подтверждается увеличением посещаемости города китайскими гражданами на 5,5 раза за прошлый год. Важным аспектом сотрудничества стало здравоохранение, особенно в период пандемии COVID-19. Китайские партнеры помогли Москве в поставке медикаментов и обмене практиками по борьбе с коронавирусом.

Для укрепления связей между городами разработана новая программа, охватывающая широкий спектр сфер, включая экологию, городское планирование, транспорт, образование и здравоохранение. Инь Ли, секретарь пекинского горкома Компартии Китая, выразил благодарность за вклад Москвы в развитие отношений между Россией и Китаем и подчеркнул роль лидеров обеих стран в укреплении отношений.

Он также подчеркнул большой потенциал сотрудничества между Пекином и Москвой, отметив успешные результаты в социально-экономической области и в области городского управления. Города стали побратимами в 1995 году и продолжают оказывать друг другу поддержку в самых важных вопросах.