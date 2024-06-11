До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Цой обнаружили на реке в центре Петербурга Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Вторник 11 июня

15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид 19:29Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн? 18:06Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой 16:21Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор 15:18Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 14:3645-летняя Гурцкая рассказала про отношения с сыном-подростком 14:22Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 13:16 "Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей? 11:35Напрягите мозг! Только знатоки кино СССР справятся с этим тестом 11:28Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР 08:49Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 08:05Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 06:40"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала 06:07От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением 03:01Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные" 00:02Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне 21:06Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде 18:08Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной! 15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин

До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин
107

Столица не замедляет темп развития спортивной инфраструктуры. До конца года москвичей ждет открытие целого ряда новых спортивных объектов – об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Москвичи и гости столицы смогут оценить современные спорткомплексы "Алтайский" в Гольяново, "Горизонт" в Зеленограде и "Акварис" в Зябликово. Эти объекты – лишь часть масштабной программы, благодаря которой за последнее десятилетие спортивный облик Москвы кардинально изменился.

С 2011 года в столице появилось более 200 новых спортивных объектов – от профессиональных арен до районных физкультурно-оздоровительных комплексов. Только с начала этого года открыли свои двери восемь объектов, включая грандиозный Дворец тенниса в "Лужниках" и современный спорткомплекс на улице Раменки.

Активное участие в развитии спортивной инфраструктуры принимают и инвесторы. Благодаря их вкладу строятся такие значимые локации, как крытая ледовая арена в Щербинке и многофункциональный культурно-спортивный центр "Чайка". В планах, как отметил Сергей Собянин, – ввести в эксплуатацию еще около 39 спортивных сооружений до конца 2026 года, из них 18 – при поддержке инвесторов.

Развитие спортивной инфраструктуры – это не только про доступный спорт для каждого москвича, но и про популяризацию здорового образа жизни и укрепление имиджа Москвы как мегаполиса, готового принимать крупнейшие спортивные события мирового уровня.

Подпишись в Telegram

11 июня 2024, 14:26
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта

Анастасия Созинова. Фото: пресс-служба
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / www.globallookpress.com
Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву"

Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву"
Проект "Активный гражданин" предлагает жителям столицы стать соавторами туристической карты Москвы! До 15 июля на платформе проходит голосование за лучшие маршруты, представленные на онлайн-конкурс "Покажи Москву". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Конкурс в этом году бьет рекорды: более 600 заявок от москвичей от 8 до 86 лет – такого разнообразия возрастов и идей еще не было! Из всех заявок экспертное жюри отобрало 80 маршрутов, которые и представлены на голосование.

Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь

Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь
Россия поддержала африканскую страну в борьбе с последствиями климатических изменений, доставив партию удобрений. Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума выразил благодарность Дмитрию Мазепину, возглавляющему комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и реализации минеральных удобрений, за содействие в отправке гуманитарного груза удобрений в африканскую страну.

Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье

Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий партнер компании "Ecoplatform" Иван Гусаков подписали соглашение о внедрении инфраструктуры для сбора вторсырья. «Мы планируем установить в регионе 10 тыс.

Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва

Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
В ходе заседания столичного парламента единогласно принято в первом чтении постановление МГД "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва". Избирательная кампания будет проходить в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня

Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня
В первый понедельник лета в Москве бушует непогода. Как сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства, в течение всего дня 3 июня в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Выбор читателей

10/06ПндВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 10/06ПндПривязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 10/06ПндТоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 11/06ВтрТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 10/06ПндАрина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 10/06ПндЭто имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой