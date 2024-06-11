До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин

Столица не замедляет темп развития спортивной инфраструктуры. До конца года москвичей ждет открытие целого ряда новых спортивных объектов – об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.



Москвичи и гости столицы смогут оценить современные спорткомплексы "Алтайский" в Гольяново, "Горизонт" в Зеленограде и "Акварис" в Зябликово. Эти объекты – лишь часть масштабной программы, благодаря которой за последнее десятилетие спортивный облик Москвы кардинально изменился.



С 2011 года в столице появилось более 200 новых спортивных объектов – от профессиональных арен до районных физкультурно-оздоровительных комплексов. Только с начала этого года открыли свои двери восемь объектов, включая грандиозный Дворец тенниса в "Лужниках" и современный спорткомплекс на улице Раменки.

Активное участие в развитии спортивной инфраструктуры принимают и инвесторы. Благодаря их вкладу строятся такие значимые локации, как крытая ледовая арена в Щербинке и многофункциональный культурно-спортивный центр "Чайка". В планах, как отметил Сергей Собянин, – ввести в эксплуатацию еще около 39 спортивных сооружений до конца 2026 года, из них 18 – при поддержке инвесторов.

Развитие спортивной инфраструктуры – это не только про доступный спорт для каждого москвича, но и про популяризацию здорового образа жизни и укрепление имиджа Москвы как мегаполиса, готового принимать крупнейшие спортивные события мирового уровня.