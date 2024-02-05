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Собянин рассказал о сервисе бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы

Собянин рассказал о сервисе бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы
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С начала года пассажиры совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок.

Сервис бесплатных пересадок на маршрутах наземного городского транспорта Москвы набирает популярность. С начала года этой возможностью воспользовались более 400 тысяч раз, а за прошедший год пассажиры совершили 6,6 миллионов бесплатных пересадок и сэкономили 180 миллионов рублей, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Для использования сервиса нужно привязать транспортную карту "Тройка" в личном кабинете приложений "Метро Москвы" или "Московский транспорт". Активация бесплатных пересадок произойдет в течение суток.

Еще один способ – оплата первой поездки с помощью валидатора при поездке на электробусе, трамвае или автобусе. В случае, если пересадка сделана в течение 90 минут, деньги с "Тройки" при оплате на валидаторе не спишутся.

Проекты московского транспорта удостоились премии "ЭкоМир-2023" за достижения в охране окружающей среды. Столичный электробус стал лучшим в номинации "Экологическая политика и окружающая среда", а речной транспорт победил в номинации "Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления".

Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве городского вокзала Петровско-Разумовская. Транспортно-пересадочный узел объединит первый и третий центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-3), две линии метро и наземный транспорт.

5 февраля 2024, 16:59
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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