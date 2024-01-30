Проекты московского транспорта удостоились премии "ЭкоМир-2023"

Премию присуждают за достижения в охране окружающей среды.

Лауреатами премии "ЭкоМир-2023" стали два московских проекта, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На международный конкурс поступило более 200 завок, в том числе из-за рубежа. Победителями стали проекты московского электробусного парка и регулярного речного электротранспорта.

Московский электробус признали лучшим в номинации "Экологическая политика и окружающая среда". Речной танспорт стал победителем в номинации "Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления".

Ликсутов отметил, что Москва стала европейским лидером по количеству электробусов. Столичный парк экологически чистых машин насчитывает 1,4 тысячи штук. Электробусы ходят по 120 маршрутам.

"Победы в премии "ЭкоМир-2023" подтверждают, что мы стали лучшими в создании инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне", – подчеркнул Ликсутов.

В 2023 году Москва получила более 350 электробусов. До конца текущего года в городе появится еще около 800 электробусов.

Движение по первому регулярному речному маршруту электротранспорта запущено в июне 2023 года, по второму – в сентябре 2023-го. Суда ходят по маршрутам от Киевского до Сердца Столицы и между ЗИЛом и Печатниками.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в районе Новокосино. Он рассчитан на 100 машин. Открытие парка улучшило транспортную связность Восточного и Юго-Восточного округов с другими районами Москвы и ближайшими подмосковными городами.