Проекты московского транспорта удостоились премии "ЭкоМир-2023"

Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Вторник 30 января

13:17"Приходи, сниму трусы": погрязшая в долгах вдова Грачевского пошла на отчаянный шаг 12:31"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского 12:02Привела друга: молодая жена Прилучного предпочитает втроем 11:03Будущий SHAMAN? Юный участник "Голоса" покоряет Москву 10:35Погубил рак: россияне оплакивают знаменитого музыканта 10:01Навка о возвращении в большой спорт: Хватит терпения 08:21Хватит ли молодой жене на новые тити? Сбежавший Цекало дешево продал коттедж в России 07:44"Звездная" поддержка не помогла: Камила Валиева дисквалифицирована 06:56Мошенники "обули" мастера: Дмитрий Певцов лишился денег 06:28Так ли полезна гречка: диетолог развеял главные мифы о крупе 05:53Не помогли ни деньги, ни связи: где сейчас блогер Шабутдинов 03:54Хотела встать и упала: как провела последние минуты жизни Вероника Круглова 03:23Старается держаться: Алла Довлатова приходит в себя после операции 02:06Раскрыт секрет сохранения здоровья мозга у пожилых людей 01:47Проблемы со сном и раздражительность: от какого напитка лучше отказаться навсегда 21:23Ей точно 46? Плетнева поразила россиян внешностью юной девочки 19:35Бритни Спирс обратилась к Джастину Тимберлейку после обвинений в изменах 17:34"Есть мечта, но смерть неотвратима": слова Розенбаума пронзают до дрожи 16:42Показала живот: Клава Кока не стала скрывать правду на фоне слухов о беременности 16:25Возмутившему российских звезд певцу SHAMAN нашли замену 15:3010 спален и огромный бассейн: Цекало продал роскошный особняк в Подмосковье 14:58"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии 13:29Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи 12:41"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей 12:00Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак 11:30Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение 10:49Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине 10:00"Весь в хозяина": Буйнов показал видео с домашним любимцем 09:30Поплавская натравила на Орбакайте разъяренную толпу 07:35Актер Руденко вернулся на сцену после удивительной находки в трусиках 06:51Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные 06:22Леон Кемстач не стал скрывать образ женщины своей мечты 05:40Болезнь проявлялась давно: раскрыта неприглядная правда о Пугачевой 04:24Угрызений совести не чувствовал: Олешко рассказал о сложном выборе 03:46Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой 02:48Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом 02:12Диетолог Дюваль: куриные яйца можно заменить другими продуктами 01:48Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека 22:57"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы 21:16Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков 19:37"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы 18:31В США не стало знаменитой советской певицы 17:06Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 16:29Кабаева отказывается от еды после процедуры на глаза: что случилось? 15:58"Повышает половое влечение": Малахов вынул свое добро у всех на виду 13:42Барановская объявила о замужестве и сроке беременности 12:17"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого 12:15ТОП-6 компонентов в составе крема для лучшего увлажнения кожи 09:36Тату-искусство как способ изменить свою жизнь и окружение 06:09Постпраздничное выгорание в коллективе: советы работодателям от психолога
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Проекты московского транспорта удостоились премии "ЭкоМир-2023"

Проекты московского транспорта удостоились премии "ЭкоМир-2023"
140

Премию присуждают за достижения в охране окружающей среды.

Лауреатами премии "ЭкоМир-2023" стали два московских проекта, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На международный конкурс поступило более 200 завок, в том числе из-за рубежа. Победителями стали проекты московского электробусного парка и регулярного речного электротранспорта.

Московский электробус признали лучшим в номинации "Экологическая политика и окружающая среда". Речной танспорт стал победителем в номинации "Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления".

Ликсутов отметил, что Москва стала европейским лидером по количеству электробусов. Столичный парк экологически чистых машин насчитывает 1,4 тысячи штук. Электробусы ходят по 120 маршрутам.

"Победы в премии "ЭкоМир-2023" подтверждают, что мы стали лучшими в создании инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне", – подчеркнул Ликсутов.

В 2023 году Москва получила более 350 электробусов. До конца текущего года в городе появится еще около 800 электробусов.

Движение по первому регулярному речному маршруту электротранспорта запущено в июне 2023 года, по второму – в сентябре 2023-го. Суда ходят по маршрутам от Киевского до Сердца Столицы и между ЗИЛом и Печатниками.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в районе Новокосино. Он рассчитан на 100 машин. Открытие парка улучшило транспортную связность Восточного и Юго-Восточного округов с другими районами Москвы и ближайшими подмосковными городами.

30 января 2024, 12:28
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году

Собянин: 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году
На доходы от туризма в Москве можно построить около 70 школ. В условиях санкций и внешнего давления Москва продолжает развивать туристическую сферу.

Собянин рассказал о новых детских садах, построенных в столице

Собянин рассказал о новых детских садах, построенных в столице
В 2023 году в Москве открыли 33 детских сада. С 2011 года в столице построено более 400 детских садов.

7 правил гармонии в отношениях с мужчиной

7 правил гармонии в отношениях с мужчиной
На каких принципах нужно строить отношения с мужчиной, чтобы ваш союз был крепким, счастливым и гармоничным? 1.

От Южной Кореи до России: особенности пластики по национальному признаку

От Южной Кореи до России: особенности пластики по национальному признаку
В любой стране – свои стандарты красоты и привлекательной внешности. Но не все ее принимают, поэтому часто национальные черты являются причиной комплексов, мешают строить карьеру, добиваться успеха. Нельзя получить прекрасный результат, если при планировании пластической операции не учитывается национальная принадлежность.

5 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта

5 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта
Задумываясь об отпуске, абсолютно все туристы хотят провести его комфортно, в приятном месте, по доступному для семьи бюджету. Чтобы действительно зарядиться эмоциями, качественно провести время и не говорить потом знакомым – "после такой поездки нужно еще несколько дней отдыхать", важно планировать путешествие заранее. Так считает руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн. Конечно, для многих строить долгосрочные планы – вопрос непривычный, но, если правильно воспользоваться системой раннего бронирования, можно получить много преимуществ, возможностей и "плюшек".

Выбор читателей

28/01ВскВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 28/01Вск"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы 28/01ВскВ США не стало знаменитой советской певицы 28/01Вск"Повышает половое влечение": Малахов вынул свое добро у всех на виду 29/01Пнд"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей 29/01ПндБолезнь проявлялась давно: раскрыта неприглядная правда о Пугачевой