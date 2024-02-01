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Четверг 1 февраля

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Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами

Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами
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Недавно в Москве прошла пресс-конференция, где обсуждались итоги последних исследований российского табачного рынка. Эксперты отметили, что в России уменьшилась доля незаконных продаж вейпов с 79% в 2022 году до 68% в 2023 году, а уровень нелегальной торговли сигаретами снизился с 13,3% до 12,6%. Все это – результат государственных законов о лицензировании, обязательных стандартах качества и маркировки никотиносодержащей продукции, принятых в 2022-23 годах.

Тем не менее, несмотря на улучшения, процент нелегальной торговли на рынке вейпов все еще высок и не удовлетворяет потребности законного бизнеса. Увеличение налога на жидкости для электронных сигарет, который вступил в силу с января 2024 года, может ухудшить ситуацию. Уже сейчас легальная продукция в два раза дороже нелегальной, что затрудняет конкуренцию для законных продавцов. Кроме того, по словам представителей Минпромторга, разрыв между действующей ставкой налога в России и ставками в странах ЕАЭС также усугубляет проблему.

Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, потребители могут переключиться на нелегальную продукцию, а законные продавцы — покинуть рынок. Это приведет к росту нелегальной торговли, потерям государственного бюджета более 760 млрд руб в перспективе 5 лет, а также рост затрат государства на обеспечение контроля и лечебной деятельности в связи с массовым потреблением населения нелегального продукта.

Для своевременного предотвращения этих последствий участники пресс-конференции предлагают пересмотреть акциза на жидкости для вейпов, ускорить гармонизацию налогов в ЕАЭС, и ввести дополнительные регулирующие меры. К ним относятся усиление контроля за интернет-торговлей, перераспределение налоговых доходов между регионами и ужесточение наказаний за контрабанду никотинсодержащей продукции.

Редакция "Дни.ру" напоминает, что президент России Владимир Путин 28 апреля 2023 года подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

1 февраля 2024, 18:46
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

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