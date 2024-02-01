Собянин: Москва поддержит внедрение новейших методик для лечения рака

Мэр выделил гранты трем столичным стационарам.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение выделить гранты трем стационарам. Медучреждения получат средства на внедрение передовых методов лечения онкологических заболеваний.

Гранты получат Центр детской детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1 – старейшая онкологическая больница Москвы.

Центр детской детской гематологии и онкологии Морозовской больницы направит грант на подбор и обследование донора, забор и транспортировку костного мозга. Собянин уточнил, что благодаря грантам количество трансплантаций костного мозга за последние пять лет увеличилось с 13 до 40, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в НПЦ имени Войно Ясенецкого действует два онкологических отделения. Благодаря грантам специалисты центра используют плазменную хирургию, водоструйную диссекцию и другие современные технологии.

Грант для ГКОБ №1 пойдет на разработку новых методов лечения. Онкобольница является одной из немногих, где проводят операции по удалению опухолей головы и шеи и проводят реконструкцию лицевого скелета.

Мэр Москвы ранее анонсировал строительство еще трех флагманских центров на базе столичных медучреждений. Они появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. Кроме того, в 11 стационарах реконструируют приемные отделения.