Собянин рассказал о развитии центров госуслуг "Мои документы"

Офисы становятся еще комфортнее для посетителей и сотрудников.

Офисы госуслуг "Мои документы" модернизируют с учетом современных требований. В прошлом году в порядок привели 29 помещений, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в центре госуслуг района Москворечье-Сабурово прошел капитальный ремонт. Там оборудовали просторые кабинеты и игровой уголок для детей, установили терминалы самообслуживания, фотокабины и копировальные автоматы, рассказал мэр.

В торговом центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице появился флагманский офис с максимальным набором сервисов. Помещение оформили в стиле художника-абстракциониста Василия Кандинского, отметил Собянин.

По словам мэра, 26 офисов приспособили для маломобильных граждан. Там установили тактильные указатели, оборудовали специальные санитарные комнаты.

В ноябре 2023 года начался капитальный ремонт центра "Мои документы" на улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино. Пространство площадью более 2,8 тысячи квадратных метров оснастят современными коммуникациями. Там оборудуют зоны ожидания и приема, места для получения электронных услуг, кабинет для регистрации брака, комнату матери и ребенка.

В Москве действует более 130 офисов "Мои документы", включая флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ. Жители столицы могут быстро и комфортно получить свыше 280 услуг.