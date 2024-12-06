Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни

Исследование, проведенное компанией Б1, показало, что Москва превосходит многие мировые мегаполисы по таким параметрам, как доступность аренды и покупки жилья, развитие общественного транспорта и разнообразие возможностей для досуга. Вместе с Москвой в тройку лидеров вошли Берлин и Сеул.



Анализировались данные десяти крупнейших городов мира: Москвы, Сеула, Шанхая, Токио, Дубая, Стамбула, Нью-Йорка, Лондона, Берлина и Рио-де-Жанейро. Выбор городов был обусловлен их значимостью в качестве мировых деловых и культурных центров.



Наиболее доступной аренда и покупка жилья оказались в Дубае и Москве. Кроме того, Москва вошла в число лидеров по разнообразию объектов досуга и развитию общественного транспорта, разделив первое место с Сеулом. С Токио российская столица разделила лидерство по доступности высшего образования и здравоохранения, а с Берлином — по уровню развития коммерческой недвижимости.

По мнению авторов исследования, успех Москвы, Сеула и Берлина объясняется сбалансированным развитием всех сфер городской инфраструктуры, что предоставляет жителям широкие возможности для комфортной жизни и работы.

Доступность жилья оказалась самой высокой в Берлине и Сеуле, где арендные платежи составляют около 30-35% от среднего ежемесячного дохода. Самые высокие расходы на аренду наблюдаются в Стамбуле и Шанхае. Накопить на покупку жилья быстрее всего удастся в Берлине и Дубае — на это уйдёт около семи-восьми лет, тогда как в Сеуле понадобится целых 25 лет. В Москве, по оценкам экспертов, на покупку квартиры придется копить в среднем 12 лет.

Москва также входит в число лидеров по доступности общественного транспорта, уступая по числу станций на миллион населения только Нью-Йорку, Берлину и Сеулу. Наиболее дешевый общественный транспорт представлен в Сеуле, Шанхае, Дубае и Москве, где одна поездка туда-обратно обойдется в 2,4% от среднего дневного дохода. Самая высокая стоимость проезда отмечена в Лондоне — 10% от среднего ежедневного заработка.

Нью-Йорк, Токио и Дубай лидируют по числу врачей и больничных коек на миллион жителей. В Сеуле количество больничных мест превышает показатель Токио, составляя более девяти тысяч на миллион человек.

Азия представлена в числе лидеров по количеству заведений общественного питания, что связано с большим населением и традициями уличной еды. Так, в Токио, Сеуле и Шанхае этот показатель в 6,5 раза выше, чем в других городах.

Москва возглавляет список по числу музеев — 420, уступая Лондону (около 190) и Токио (около 170). По количеству театров, которых в российской столице около 420, Москва уступает Сеулу (440) и Нью-Йорку (640).

В феврале 2022 года Москва заняла третье место в мировом рейтинге благосостояния городов, составленном программой ООН UN–HABITAT City Prosperity Index.