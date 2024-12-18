В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора

Жители Подмосковья теперь могут оформить заявку на вывоз строительных отходов онлайн через мобильное приложение "Добродел". Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Цифровой сервис, о котором идет речь, предназначен для физических лиц, добавили в подмосковном ведомстве. Он запущен в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика».

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник, новая функция упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков по всему региону.

«Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести свой вклад в защиту окружающей среды», – отметила Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение «Добродел» до последней версии, заполнить онлайн-форму и при желании добавить комментарий и фото отходов. Это поможет уточнить объём работ и стоимость. Стоит отметить, что услуга вывоза строительного мусора в Подмосковье предоставляется на платной основе.

Как ожидается, новый сервис упростит для жителей Подмосковья процесс подачи заявки на вывоз строительных отходов. Новая онлайн-услуга также поспособствует обращению только к легальным перевозчикам.