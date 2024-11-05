Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов

Москва должна занять лидирующие позиции в мировом кинопроизводстве. Кинопарк "Москино" играет в этом ключевую роль, считает театральный режиссер Эдуард Бояков.

По его мнению, это пространство не только способствует развитию киноиндустрии в России, но и привлекает туристов, желающих погрузиться в мир создания фильмов. В интервью Агентству городских новостей "Москва" Бояков поделился своими впечатлениями о "Москино" и его потенциале.

Кинопарк "Москино" произвел на Боякова сильное впечатление своим масштабом и концепцией. Он отметил, что это не просто площадка для съемок, а целая экосистема, способная вдохновлять как профессионалов, так и любителей. "Мы должны не только стремиться к тому, чтобы делать кино на уровне Голливуда, но и вернуть себе статус лидера в кинопроизводстве, как это было в 1920-1930-х годах", – подчеркнул режиссер. В те времена советское кино задавало тренды и влияло на мировую индустрию, и сейчас настало время возродить этот дух.

По словам Боякова, разнообразие локаций в "Москино" открывает новые горизонты для творческих людей. Площадки парка предлагают множество вариантов для съемок – от городских улиц до уникальных интерьеров. Это создает возможность для реализации самых смелых идей и проектов, что особенно важно в условиях современного кинопроизводства.

Кроме того, Бояков отметил, что "Москино" является интересным местом для зрителей. Многие хотят увидеть, как создается кино, и этот парк предоставляет такую возможность. "Люди испытывают огромный интерес к закулисью кинопроцесса. Это пространство необходимо для развития культуры и образования в области кино", – добавил он.

Кинопарк "Москино" не только способствует развитию российской киноиндустрии, но и становится важной частью культурной жизни столицы, привлекая внимание как профессионалов, так и простых зрителей. Эдуард Бояков уверен, что с такими инициативами Москва имеет все шансы вновь стать центром мирового кинопроизводства.