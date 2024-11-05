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Вторник 5 ноября

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Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов

Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов
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Москва должна занять лидирующие позиции в мировом кинопроизводстве. Кинопарк "Москино" играет в этом ключевую роль, считает театральный режиссер Эдуард Бояков.

По его мнению, это пространство не только способствует развитию киноиндустрии в России, но и привлекает туристов, желающих погрузиться в мир создания фильмов. В интервью Агентству городских новостей "Москва" Бояков поделился своими впечатлениями о "Москино" и его потенциале.

Кинопарк "Москино" произвел на Боякова сильное впечатление своим масштабом и концепцией. Он отметил, что это не просто площадка для съемок, а целая экосистема, способная вдохновлять как профессионалов, так и любителей. "Мы должны не только стремиться к тому, чтобы делать кино на уровне Голливуда, но и вернуть себе статус лидера в кинопроизводстве, как это было в 1920-1930-х годах", – подчеркнул режиссер. В те времена советское кино задавало тренды и влияло на мировую индустрию, и сейчас настало время возродить этот дух.

По словам Боякова, разнообразие локаций в "Москино" открывает новые горизонты для творческих людей. Площадки парка предлагают множество вариантов для съемок – от городских улиц до уникальных интерьеров. Это создает возможность для реализации самых смелых идей и проектов, что особенно важно в условиях современного кинопроизводства.

Кроме того, Бояков отметил, что "Москино" является интересным местом для зрителей. Многие хотят увидеть, как создается кино, и этот парк предоставляет такую возможность. "Люди испытывают огромный интерес к закулисью кинопроцесса. Это пространство необходимо для развития культуры и образования в области кино", – добавил он.

Кинопарк "Москино" не только способствует развитию российской киноиндустрии, но и становится важной частью культурной жизни столицы, привлекая внимание как профессионалов, так и простых зрителей. Эдуард Бояков уверен, что с такими инициативами Москва имеет все шансы вновь стать центром мирового кинопроизводства.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 15:31
Фото: Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций

Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций
Московский зоопарк запустил увлекательный конкурс для всех любителей животных и зрителей его онлайн-трансляций. В своем официальном телеграм-канале зоосад объявил, что горожане могут участвовать в создании контента, делясь самыми яркими моментами из жизни обитателей зоопарка. Конкурс стал ответом на активность зрителей, которые уже начали присылать интересные скриншоты и видео с трансляций.

Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО

Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО
Визит делегации Китайской компании по охране окружающей среды (CEPC) в Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов (АО "ОДЦ УГР") в Северске стал важным шагом в международном сотрудничестве в области обращения с радиоактивными отходами (РАО). Основной целью этого визита был обмен опытом между российскими атомщиками и их китайскими коллегами.

Для снижения стресса: психолог советует трансляции из Московского зоопарка

Для снижения стресса: психолог советует трансляции из Московского зоопарка
Современная жизнь полна стресса, и многие ищут способы справиться с этим. Один из интересных методов, который набирает популярность, заключается в наблюдении за животными через онлайн-трансляции. Как сообщает специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов, такой подход может значительно помочь в снижении уровня стресса и повышении эмоционального комфорта.

В Московской области наградили лучших волонтеров

В Московской области наградили лучших волонтеров
29 октября в Московской области отмечается День добровольчества. Церемония награждения самых активных волонтеров региона прошла в областном Доме правительства, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Подмосковья. Торжественное мероприятие собрало свыше 100 активистов, в том числе представителей молодежных и общественных организаций, говорится в сообщении регионального ведомства.

Как малайский медвежонок провел первый день в Московском зоопарке

Как малайский медвежонок провел первый день в Московском зоопарке
Первый день малайского медвежонка в Московском зоопарке стал настоящим событием как для сотрудников, так и для посетителей. Малыш прибыл в свой новый дом ближе к вечеру, уставший после долгого путешествия. С первых минут он проявил небольшую тревогу, исследуя свою новую среду обитания.

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