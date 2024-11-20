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Азимов Зафар Яхьеевич: как инвестор дарит вторую жизнь предприятиям

Азимов Зафар Яхьеевич: как инвестор дарит вторую жизнь предприятиям
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Род деятельности

Инвестор, предприниматель

Дата рождения

14 мая 1982 г.

Возраст

42 года

Место рождения

г. Худжанд, Таджикская ССР

Образование

1. Университет штата Небраска;

2. ХГУ им. Академика Б. Гафурова;

3. London Business School

Семейное положение

Женат, трое детей

Активы

• Zamwell Capital

• ООО Ковры Кайраккума

• АО «Инфаприм»

Азимов Зафар Яхьёевич (Zafar Azimov) — предприниматель, чей эффективный финансовый менеджмент помогает сохранять крупнейшие предприятия как в России, так и за ее пределами. Также он способствовал принятию ряда важных государственных программ, которые были направлены на развитие стратегически ценных отраслей.

Биография предпринимателя

Азимов Зафар Яхьёевич родился в крупном городе Таджикской ССР.

1980-е. Биография будущего бизнесмена с ранних лет была связана с Кайраккумским ковровым комбинатом — там работал его отец. Зафар Азимов часто приходил на производство и наблюдал за изготовлением ковров. Узоры и изображения этих шерстяных изделий были олицетворением древнего искусства таджиков и ценились за свое качество и красоту по всему Союзу. К тому же ковры — символичный подарок, который преподносят в республике на свадьбу молодоженам. Уже тогда Азимов Зафар Яхьёевич понимал всю важность коврового комбината, которому в будущем он окажет неоценимую помощь в восстановлении.

1990-2000-е годы. Зафар Азимов после получения аттестата продолжил свое обучение в одном из вузов города Линкольна, который находится в штате Небраска, США. Там будущий предприниматель смог параллельно овладеть сразу несколькими специальностями. При этом Зафар Яхьёевич Азимов также освоил дополнительные образовательные программы и в других учебных учреждениях. По его убеждению, свои знания настоящий профессионал должен совершенствовать на протяжении всей карьеры. Поэтому даже будучи уже состоявшимся бизнесменом, Азимов Зафар продолжал уделять много времени учебе. Так, в 2019 году он окончил курсы London Business School и получил степень Executive MBA.

В начале 2000 годов Зафар Азимов, получивший диплом американского вуза, сначала вернулся на родину. Но поработав по своей специальности в банковской сфере, решил попробовать себя в качестве предпринимателя. В 2005 году Зафар Яхьёевич Азимов переехал в Москву. Именно там он впоследствии зарегистрировал свой холдинг Zamwell Capital. Компания, владельцем которой является Азимов Зафар, занимается различными инвестиционными проектами по всему миру. Среди предприятий, которые холдинг привел к стабильной прибыли:

  • «Арктиксервис»
  • «Ковры Кайраккума»
  • «Инфаприм»
  • Grand Mir
  • A-companies

Зафар Яхьёевич Азимов: первые активы Zamwell Capital

Зафар Азимов – предприниматель

В конце 2000-х Азимов Зафар Яхьёевич взял на себя решение проблем «Арктиксервиса». Предприятие, обладающее хорошими перспективами развития в отрасли рыболовства, к тому моменту оказалось в долговой яме. Данный актив нуждался в новом стратегическом плане и снятии неподъемной кредитной нагрузки. Зафар Азимов первым делом смог договориться с банковскими структурами и провести процедуру рефинансирования. В дальнейшем это позволило компании не только сохранить свои активы, но и выйти на новую ступень развития. Азимов Зафар также помог предприятию справиться с последствиями мирового экономического кризиса, а позже — найти инвестора.

Впоследствии «Арктиксервис» смог расширить флот до пяти судов, в число которых вошли промысловые корабли с хорошими техническими характеристиками — как иностранного производства, так и отечественного. Например, компания приобрела судно «Зенит», которое стало первым в мире краболовом, специально построенном для ловли и глубокой фабричной переработки ракообразных с варкой и заморозкой рассолом. Проектная документация «Зенита» была разработана в сотрудничестве с Морским Инженерным Бюро. Его автономность может составлять до 50 суток. Также благодаря грамотным управленческим шагам, которые предпринял в свое время Зафар Яхьёевич Азимов, «Арктиксервис» получил членство в крупнейших объединениях своей отрасли. Например, он входит в Союз рыбопромышленников Севера.

В 2000-х годах Азимов Зафар также начал помогать предприятию, с деятельностью которого он был знаком еще с детства. Ковровый комбинат в Гулистане после широко известных неблагоприятных политических и экономических событий, произошедших в республике, начал приходить в упадок. Зафар Яхьёевич Азимов сначала оказывал ему денежную помощь, чтобы погасить долги по зарплате перед работниками, а позже взял на себя стратегическое управление. Первым делом были сокращены суммы накопившихся займов. Затем Азимов Зафар Яхьёевич организовал проведение глобальной модернизации производственных мощностей. С годами объемы выпуска продукции начали стремительно расти. Сегодня около 500 сотрудников предприятия ткут несколько миллионов знаменитых кайраккумских ковров ежегодно.

В 2023 году Зафар Азимов участвовал в открытии новой фабрики компании. Также благодаря инвестору на сложности в ткацкой промышленности в свое время обратило внимание правительство республики. Были разработаны специальные правовые документы, которые способствовали стремительной эволюции отрасли.

Инвестиционная поддержка знакового пищевого производства

Зафар Азимов способствовал стабилизации предприятий

В 2015 году Азимов Зафар Яхьёевич и его холдинг взялись за стабилизацию предприятия, находящегося в РФ и играющего одну из ключевых ролей в продовольственном сегменте страны. На тот момент завод, выпускающий смеси для кормления младенцев, практически остановил свои линии. Выкупив производство, Зафар Азимов для «Инфаприма» прежде всего предложил новый долгосрочный план развития, в основу которого была заложена цель вывести компанию в лидеры сегмента.

Тогда же выяснилось, что иностранные владельцы, которым раньше принадлежал «Инфаприм», выбрали путь поставок сырья из-за рубежа. А значит, российское сырье, необходимое для изготовления детского питания, практически отсутствовало на рынке. Азимов Зафар Яхьёевич, осознавая всю важность локализации товара, начал работу над созданием необходимых для этого условий. Например, по оценке экспертов в 2023 году, больше половины детей в возрасте до полутора лет находятся на смешанном или искусственном питании. А в отличие от пюре или другого прикорма, смесь невозможно приготовить в домашних условиях, ведь, например, коровье молоко на 80 процентов состоит из казеина, тогда как женское на столько же из альбуминов и глобулинов.

Зафар Азимов, «Инфаприм» и агрохолдинг имени Н. И. Ткачева вместе решали проблему отсутствия отечественного сырья для ЗГМ, начав производить собственное. Немалую роль в развитии отрасли сыграло государство, приняв необходимые для этого законодательные инициативы. Также Зафар Азимов и «Инфаприм» занимаются развитием выпуска смесей для детей с повышенной чувствительностью. Сейчас в линейке предприятия:

  • «Нутриэн»
  • «Нутрилак безлактозный »
  • «Нутрилак гипоаллергенный»
  • «Нутрилак Соя»

Зафар Азимов: «Инфаприм» сегодня и глобализация холдинга

Зафар Азимов – инвестор

В 2024 году при изготовлении своей продукции предприятие использует уже 80 процентов российского сырья, признается Зафар Азимов. «Инфаприм» смог нарастить и экспорт в ближнее и дальнее зарубежье. Над разработкой новой продукции компании работают собственные специалисты.

Так, несколько лет назад в «Инфаприме» (Зафар Азимов на тот момент уже владел активами предприятия) выпустили первую безлактозную смесь, которая полностью готова к употреблению. Смесь в своем составе имеет все необходимые ребенку компоненты и не требует добавления воды.

Помимо заменителей грудного молока, Зафар Азимов и «Инфаприм» развивают направление питания для людей с редкими заболеваниями, такими как гемофилия, болезнь Гоше и муковисцидоз. В большинстве своем эти диагнозы ставятся еще в раннем возрасте и требуют специального питания. Также компания, которая входит в холдинг Азимова Зафара Яхьёевича, изготавливает продукцию для беременных и кормящих мам. Некоторые выпускаемые продукты не имеют аналогов на российском рынке.

В 2011 году Зафар Яхьёевич Азимов решил заняться инвестированием и в проекты здравоохранения в США. В частности, он выбрал ниши реабилитационных центров, санитарную авиацию и поддержку пациентов, страдающих различными психическими расстройствами. Сделав данный бизнес рентабельным и перспективным, в 2023 году Азимов Зафар вышел из него.

Также бизнесмен принял участие в преображении отеля в Ташкенте. Прежние иностранные инвесторы не справились с управлением, поэтому данный актив нуждался в трансформации. Всего за два года гостиница стала рентабельной и была продана местным предпринимателям.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 17:27
Зафар Азимов - предприниматель
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