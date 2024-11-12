В "Лосином острове" провели уникальное исследование для устойчивого развития

Эксперты высоко оценили результаты недавних исследований и программу сохранения национального парка "Лосиный остров". Основной целью этого масштабного проекта является создание комфортных условий для сосуществования человека и диких животных.

Эксперты высоко оценили результаты недавних исследований и программу сохранения национального парка "Лосиный остров". Основной целью этого масштабного проекта является создание комфортных условий для сосуществования человека и диких животных.

В 2024 году было проведено уникальное исследование, в котором участвовали более 80 профессионалов в области экологии и охраны природы. Как отметил директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Сергей Найденко, подобные исследования не проводились ни в одном другом национальном парке России за такой короткий срок.

Это действительно уникальный проект, который направлен на решение проблемы совместного существования диких животных и людей в городской среде. В парке зафиксировано свыше 1,5 тысяч видов животных, растений и грибов, среди которых более 200 занесены в Красную книгу Москвы. В современных условиях сохранение биоразнообразия "Лосиного острова" должно стать приоритетом.

Старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН Николай Соболев подчеркнул важность сохранения природных экосистем даже в условиях мегаполиса. Он отметил, что результаты пилотного проекта подтверждают возможность интеграции природных экосистем в городскую инфраструктуру. Это создает благоприятные условия для жизни горожан и способствует формированию экологически устойчивой среды.

Директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун добавил, что в парке планируется реализация различных образовательных и экотуристических мероприятий. В рамках программы предусмотрены экологические профильные смены и практикумы для школьников и студентов. Также создается объединение дополнительного образования, которое станет базовой площадкой для возрождения юннатских движений.

Моргун также сообщил о разработке экологического квеста по интересным объектам парка и сценарных планов для экскурсионных мероприятий. Это позволит привлечь внимание молодежи к вопросам экологии и научных исследований. Специалисты надеются, что такие инициативы помогут не только сохранить уникальную природу "Лосиного острова", но и воспитать новое поколение экологически сознательных граждан, готовых заботиться о своей окружающей среде.