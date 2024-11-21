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Четверг 21 ноября

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Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза

Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза
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Автоматизация процессов на предприятиях, участвующих в нацпроекте "Производительность труда", продемонстрировала впечатляющие результаты. На недавней онлайн-конференции ФЦК "Рост есть: лучшие практики предприятий по оптимизации производственных процессов" топ-менеджеры рассказали о том, как автоматизация анализа производственных данных позволила сократить время выполнения процессов в среднем в два раза и значительно увеличить прибыль.

В мероприятии приняло участие более 300 человек, что подчеркивает интерес к данной теме. Например, заместитель директора по производству компании "Болотнинская гофротара" Вячеслав Штаудингер отметил, что автоматизация сбора и анализа данных помогла сократить загрузку сотрудников на 40 минут в день и повысить объем производства на 5%.

Ранее из большого объема собираемых данных использовалось лишь 30% отчетов, что не позволяло получить достоверную информацию о простоях оборудования. Теперь же с помощью нового автоматизированного инфоцентра компания может отслеживать ключевые параметры в режиме реального времени. Данные обновляются каждые 10 минут, что позволяет оперативно реагировать на изменения.

Опыт компании "Экспортер" также подтверждает эффективность автоматизации. Руководитель сервиса разработки и автоматизации процессов Наталья Филонова рассказала, что интеграция единой информационной системы с телеграм-ботом позволила сократить время подготовки сделок в 2-4 раза. Ранее выполнение одной задачи занимало более часа, а теперь многие сделки обрабатываются за 20-40 минут. Это не только ускоряет процессы, но и позволяет компании более рационально использовать трудовые ресурсы: количество сотрудников увеличилось всего на 20%, а производительность возросла почти на треть.

Аслан Есалиев из компании "ТСК" поделился опытом автоматизации учета передвижения автомобилей на весовой площадке. Благодаря внедрению новых технологий пропускная способность площадки увеличилась в три раза. Устранение ненужных передвижений и автоматизация выдачи документов позволили значительно сократить время ожидания для водителей.

Нацпроект "Производительность труда" охватывает более 6,5 тысяч предприятий по всей стране. В среднем выработка на таких предприятиях увеличивается на 61%, уровень загрузки оборудования достигает 85%, а время выполнения процессов сокращается на треть. Такие результаты подтверждают важность и эффективность внедрения бережливых технологий и автоматизации в производственные процессы.

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21 ноября 2024, 11:30
Фото: Freepik
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