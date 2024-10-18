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Новые задачи по повышению производительности труда обсудили на форуме "Производительность 360"

Новые задачи по повышению производительности труда обсудили на форуме "Производительность 360"
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Повышение производительности труда становится ключевым направлением для развития российской экономики.

Ежегодный Федеральный форум "Производительность 360", который проходит в технопарке "Сколково" 17 и 18 октября, стал площадкой для обсуждения новых подходов к росту эффективности российских предприятий. В этом году на пленарном заседании были подведены итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и намечены дальнейшие шаги по вовлечению все большего числа компаний в процессы повышения производительности.

Заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин отметил, что за последние годы культура бережливого производства получила массовое распространение. Если раньше она была характерна лишь для ограниченного числа крупных компаний, то сейчас эти подходы внедряются на предприятиях самых разных отраслей, включая сферу услуг и бюджетную сферу. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта, который помог вывести тему повышения производительности на новый уровень.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что дальнейшее развитие этой работы будет осуществляться в рамках нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ключевыми направлениями станут переход от точечной работы с отдельными предприятиями к отраслевым решениям, а также вовлечение в процессы повышения производительности государственных компаний и социальной сферы. Это поможет охватить нацпроектом не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей к 2030 году.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел пример успешной реализации национального проекта в своем регионе. Экономический эффект для предприятий только по пилотным потокам составил более одного миллиарда рублей, а для регионального бюджета каждый вложенный рубль принес три рубля налогов. Но не менее важны и нематериальные результаты – формирование эффективных команд, готовых к адаптации в условиях изменений.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон отметил, что бережливое производство не только повышает эффективность, но и делает работу сотрудников более интересной, позволяя им раскрыть свой потенциал. Это особенно актуально в условиях дефицита кадров, поскольку помогает удерживать ценные кадры.

Представитель компании СИБУР Павел Ляхович рассказал о важности системного подхода к внедрению инструментов повышения производительности. Культура непрерывных улучшений позволяет компании постоянно модернизировать свои процессы и взаимодействие между подразделениями. За последние годы производительность труда в СИБУРе выросла в 4 раза, и теперь компания намерена вовлекать в эту работу своих партнеров и клиентов.

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18 октября 2024, 14:05
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