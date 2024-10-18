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Как вывести бизнес на новый уровень? – Павел Бабанин рассказал о методах масштабирования предприятий

Как вывести бизнес на новый уровень? – Павел Бабанин рассказал о методах масштабирования предприятий
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Сегодня индустриальная недвижимость пользуется большим спросом на рынке. Она способствует развитию стартапов, позволяет адаптировать помещения под нужды бизнеса и налаживать сотрудничество с промышленными объектами. Гибкость и приспособляемость этой ниши привлекают компании.

Уже более 20 лет развитием этого направления занимается Павел Бабанин — генеральный директор Некоммерческого партнерства "Развитие индустриального парка Химки" и основатель компании "Техноазис". Управляющая компания "Техноазис", занимается складской и коммерческой недвижимостью и имеет на сегодняшний день 135 арендаторов. Обладатель премий "Предприниматель года" и National Business Award 2021, Павел Бабанин, делится своим опытом и знаниями о том, как расширить бизнес и сделать его социально значимым.

— Павел Юрьевич, здравствуйте! Расскажите о вашем профессиональном пути. Как вы пришли к компании "Техноазис" и возглавлению Некоммерческого партнерства? С чего начинали?

Здравствуйте! Мой путь в индустриальную недвижимость начался еще в начале 2000-х. Тогда я занимался строительством и управлением. Но мне всегда было интересно не просто строить дома, а создавать пространство для бизнеса. Идея «Техноазис» родилась из желания предложить предпринимателям современную индустриальную недвижимость, которая бы позволила им эффективно развиваться.

Мы начали с небольшого проекта: реконструировали старый завод в Химках, превратив его в современный индустриальный парк. Тогда это было новинкой в России, но мы верили в концепцию и нашли инвесторов, которые разделили нашу идею. Постепенно "Техноазис" рос, мы реализовали еще несколько проектов, и в 2010 году было создано Некоммерческое партнерство "Развитие индустриального парка «Химки". Его цель — создать благоприятные условия для бизнеса в парке, объединить участников в единую систему и вместе развивать индустриальную зону.

— Управляющая компания "Техноазис" — это лидер рынка коммерческой недвижимости в одном из крупнейших технопарков в г. Химки. Более 10 лет успешной работы подтверждают ее авторитет и профессионализм, а управление значительным имущественным комплексом свидетельствует о масштабе деятельности и доверии к "Техноазис" со стороны многих арендаторов. Среди компаний, которые пользуются вашими услугами, — ООО "Вуш", ООО "Перекресток", ООО "Катрен", ООО "Смарт Логистик", ООО "ТАС-Монолит" и ряд других. Этот успех — результат вашей более чем двадцатилетней успешной деятельности в данной сфере. Изменилась ли ваша стратегия ведения бизнеса с момента его запуска?

Конечно! Мы постоянно работаем над тем, чтобы внедрить и усовершенствовать централизованную модель управления. Это позволяет нам быстро реагировать на изменения рынка. С одной стороны, компания должна быть гибкой и уметь адаптироваться к меняющимся условиям: расширяться или сужаться в зависимости от спроса и влияния других внешних факторов. Такой подход помогает нам противостоять мировым экономическим кризисам. С другой стороны, я выбрал стратегию, которая основывается на стабильных отношениях с нашими партнерами. Это важный аргумент в пользу правильности выбранного пути развития компании.

Когда партнеры заключают с нами контракты и размещают заказы, они всегда уверены, что мы выполним их в срок и с должным качеством. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что доверие между деловыми партнерами — это залог долгосрочных и эффективных коммерческих отношений и единственная стратегия, которую я пронесу сквозь годы.

— Ваша компания обладает богатым опытом работы с крупными брендами, такими как "Газпром", "ОБИ" и "Леруа Мерлен". Какие предпринимательские принципы лежат в основе вашего успеха?

Ну, во-первых, я считаю, что главное — это видеть перспективы. 20 лет назад индустриальная недвижимость в России была не так развита, как сейчас. Но мы верили в ее потенциал, и это оказалось верным решением.

Второе — это гибкость и адаптивность. Мы не боимся изменений, постоянно ищем новые решения, чтобы лучше отвечать на требования рынка. Например, когда возник запрос на жилую недвижимость для наемных сотрудников, мы быстро отреагировали и развили мета-сегмент в виде хостелов и общежитий.

Третий аспект — это партнерство. Мы не хотим работать в одиночку и готовы делиться знаниями и ресурсами с другими компаниями. Это отличная возможность для взаимовыгодного сотрудничества и создания более мощного бизнеса.

И, конечно, надежность и ответственность. Мы всегда держим слово, строго соблюдаем договоренности и гарантируем качество своих услуг. Это не просто слова, это наша репутация, которая строилась годами и является нашей самой большой ценностью.

— Значит, вы считаете, что социальная ответственность важнее прибыли?

Не совсем так. Я считаю, что прибыль и социальная ответственность могут и должны идти рука об руку. Если бизнес успешен, он может вкладываться в развитие сообщества, создавать новые рабочие места, поддерживать образование и культуру.

Наша компания всегда была направлена на постоянное увеличение мощностей производства и арендных площадей. Именно это позволяет нам увеличивать прибыль и создавать дополнительные рабочие места для населения. Мы расширяем группу компаний в области промышленной недвижимости и развиваем мета-сегмент — жилую недвижимость в виде хостелов и общежитий. Это результат запроса от наемных сотрудников и пользуется спросом не только со стороны коммерческих предприятий, но и государственных органов.

Я призываю всех быть реалистами: любой бизнес хочет быть прибыльным. Но для нас важно не просто зарабатывать деньги, а делать это ответственно. Мы не хотим быть просто "бизнесменами", мы хотим быть членами сообщества, которые вносят свой вклад в его процветание.

— Ваша компания успешно сочетает коммерческую и социальную деятельность — одним из самых масштабных ваших проектов стало строительство храма Святой Блаженной Матроны Московской. Как вам удается находить баланс между этими направлениями?

Я убежден, что основой современной экономики является социально ответственный бизнес. Сегодня благотворительность — это не что-то удивительное, а норма для бизнеса. Следовать этой норме означает расти и развиваться быстрее, чем общество и люди вокруг.

Социальное направление в строительном бизнесе — это тоже своего рода инвестиция, которая приносит огромную пользу людям. Предприятия недвижимости возрождают меценатство, восстанавливают культурные объекты, строят церкви. И мой подход не исключение.

Мы занимаемся благоустройством пространства, которое относится к социальной сфере, потому что живем и работаем на химкинской земле и должны по возможности вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. За годы моей работы как руководителя у меня сложился ряд приоритетных направлений адресной поддержки. Например, уже три года мы спонсируем детский хоккейный турнир. В микрорайоне Сходня мы также построили площадки для скейтбординга, оборудовали спортивные залы и провели ремонт в музыкальной школе в парке имени А. Величко. Со многими организациями у нас сложились долгосрочные попечительские отношения, основанные на постоянном патронаже и непрерывной благотворительной помощи.

— На вашей промышленной площадке разместилось свыше 130 компаний — в них четко и слаженно работают несколько тысяч сотрудников и специалистов разных профилей. Благодаря вашей работе в городе с каждым днем появляется больше рабочих мест, в первую очередь для местных жителей. Это способствует росту прибыли предприятий, что положительно влияет на размер налоговых отчислений в бюджет. От этого напрямую зависит качество жизни жителей городского округа! Как вам удается достигать таких высоких результатов в работе?

Крупный и прибыльный бизнес невозможен без работы над командой и корпоративной культурой. Команда, объединённая общей целью, может достичь значительно больших экономических результатов, чем просто группа людей, работающих вместе, но не имеющих налаженного взаимодействия. Это связано с так называемыми командными эффектами, которые проявляются в ускорении процессов коммуникации, принятия решений и их реализации. В результате повышается эффективность работы компании в целом.

Поэтому в нашем коллективе мы взаимодействуем на основе принципов сплоченности, надежности, верности, понимания и ответственности. Мне всегда был близок такой системный подход к управлению бизнесом. Как руководитель, я постоянно оптимизирую способ организации рабочих взаимоотношений между сотрудниками, распределяю ресурсы для плодотворной работы и роста. Ориентируясь на микроклимат и потребности каждого специалиста, я легко повышаю персональную и коллективную ответственность, улучшаю согласованность действий сотрудников, снижаю градус конфликтности и количество непродуктивной потери времени.

— В последние годы вы активно используете комплексный подход в строительстве и в бизнесе в целом, в чем он заключается?

Несколько лет назад мы приняли решение не только производить металлоконструкции, но и развивать новые направления деятельности. Мы поняли, что в рамках одной компании бизнесу может быть тесно.

Сейчас мы выполняем полный цикл работ: от квалифицированного проектирования до производства, продажи и аренды зданий из металлических конструкций. Мы не просто создаем здания, а предлагаем клиентам уникальные решения для успешного ведения бизнеса.

— За свою долгую и насыщенную карьеру вы получили множество наград и благодарственных писем, среди которых есть награды "Предприниматель года 2022" и National Business Award 2021. Награда "Предприниматель года 2022" вручается выдающимся предпринимателям, которые внесли значительный вклад в развитие бизнеса и экономики. National Business Award 2021 присуждается лучшим компаниям и руководителям, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в различных областях бизнеса. Как вы относитесь к такому признанию профессионального сообщества?

Знаете, эти награды для меня не просто формальное признание, они как отражение моего пути, моего труда, моего отношения к жизни. Я никогда не думал о бизнесе как о чистой прибыли. Для меня это создание чего-то ценного, что оставляет след. В моем случае это достижения в строительстве зданий из легких металлоконструкций, развитие и расширение складской и промышленной недвижимости, а также социально ориентированные проекты.

— Вы также являетесь членом жюри престижных премий — Investment Leaders Award 2023 вручается лучшим инвестиционным компаниям и проектам, а Best Business Awards 2024 отмечает выдающиеся достижения в различных отраслях бизнеса. Участие в жюри этих премий дает вам возможность быть в курсе последних тенденций в сфере бизнеса и инвестиций, а также поддерживать инновационные проекты и талантливых предпринимателей. Как вы считаете, почему такая поддержка важна?

В условиях стремительной трансформации, которую переживает сегодня бизнес-среда, поддержка инноваций и талантов становится критически важной. Investment Leaders Award и Best Business Awards — это не просто церемонии награждения, это платформы, которые формируют экосистему будущего технологического развития. Они отмечают лучшие инвестиционные компании и проекты — это значит, что мы говорим о финансовой основе для новых идей, о двигателях роста для различных отраслей. Поддержка позволяет будущим лидерам привлекать еще больше инвестиций, масштабировать проекты и, в конечном итоге, создавать новые рабочие места и улучшать качество жизни в стране. Премии также побуждают к конкуренции, стимулируют инновации и позволяют выявлять новые тренды.

Именно совместная работа инвестиционного сообщества и успешных предпринимателей создает плодотворную почву для развития и раскрытия потенциала. Поэтому поддержка талантов и инноваций является ключевым фактором роста для страны, и я считаю своим долгом внести свой вклад в этот процесс.

— А что для вас лично является самой большой наградой в работе? Что заставляет вас двигаться вперед?

Можно сказать, что моя главная ценность — это любовь к своему делу и готовность отдавать все силы тому, что приносит пользу людям. История появления и развития компаний под моим руководством демонстрирует, что мы верны традициям, но при этом активно внедряем инновационные технологии. Такое сочетание дает отличные результаты: мы можем применять новые практики, опираясь на положительный опыт прошлого.

В бизнесе, как и в жизни, важно быть открытым к новому, не бояться изменений и постоянно учиться. Сегодня очень важно вкладываться в технологии, искать новые рынки сбыта, строить долгосрочные отношения с партнерами. Я уверен, что индустриальная недвижимость будет только развиваться, и у нас еще много интересных и социально значимых проектов впереди.

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18 октября 2024, 10:33
Фото: Павел Бабанин
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