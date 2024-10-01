Здоровье и хризотил: научная конференция в Кыргызстане даст толчок исследованиям минеральных волокон в СНГ

Одной из тем конференции стало применение хризотилового волокна.



В Бишкеке завершилась международная научно-практическая конференция "Современные аспекты гигиены труда при использовании природных волокнистых материалов на предприятиях СНГ".

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Национальный институт общественного здоровья при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики и НАО "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В работе конференции приняли участие представители Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Республики Казахстан, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора и Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, а также представители институтов профессиональных заболеваний министерств здравоохранения Узбекистана, Азербайджана, Беларуси и Российской Федерации.

Кроме того, в обсуждениях участвовали представители профсоюзов и промышленных предприятий, что создало платформу для обмена опытом, практическими рекомендациями и выработке совместных подходов к профилактике профессиональных заболеваний. Всего в мероприятии приняли участие более 65 специалистов.

Одной из тем конференции стало применение хризотилового волокна — одного из самых распространенных минеральных волокон, применяющегося для производства более 300 видов промышленных продуктов. Это строительные материалы (шифер, трубы, фасадные плиты и др.), фрикционные и изоляционные материалы, фильтры, детали для станков, огнезащитное снаряжение и другие продукты.

Хризотиловое волокно обладает уникальным набором полезных свойств — оно не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве, не проводит электричество, при этом выдерживая существенные механические нагрузки. Продукты на его основе используют при строительстве частного жилья и многоквартирных домов, объектов коммунальной инфраструктуры, при производстве накладок на тормозные колодки для транспорта, теплоизоляции для котлов, в том числе в кораблестроении, добавок для укрепления автодорог и многого другого.

Дополнительным преимуществом, обеспечившим популярность хризотила в России и странах СНГ, является его доступность на рынке региона — три крупнейших ГОКа, добывающих хризотиловое волокно, расположены на территории Российской Федерации, а еще один работает в Казахстане. Страны СНГ обладают развитой промышленной инфраструктурой по переработке хризотилового волокна, что позволяет сделать продукты на его основе одним из наиболее доступных и массовых предложений.

В ходе конференции ученые обсуждали современное состояние гигиены труда на производствах и влияние хризотилового волокна на здоровье людей, как работников отрасли, так и потребителей. Сегодня в странах СНГ реализуется принцип "контролируемого использования" хризотила, включающий в себя комплекс мер по охране труда и взаимодействия конечного пользователя с готовой продукцией. Для работников производств предоставляется специальное защитное снаряжение, в помещениях работают промышленные установки по очистке воздуха, а специальные отделы занимаются мониторингом состояния здоровья сотрудников.

На сегодняшний день уже накоплена обширная статистика по характеру воздействия хризотила на здоровье человека, что позволяет специалистам делать обоснованные выводы и составлять долгосрочные прогнозы. На конференции ученые обсудили современные исследования здоровья рабочих на производствах, связанных с хризотилом, рассказали о новых методах мониторинга состояния окружающей среды рядом с производствами, новые принципы ответственного управления и развития хризотиловых производств, а также многое другое.

Участники всесторонне обсудили современные подходы к оценке и управлению рисками, детально рассмотрели аспекты безопасного обращения с хризотилом, поделились результатами последних научных исследований и практическим опытом, а также наметили пути совершенствования нормативно-правовой базы, гарантирующей здоровье и благополучие работников, занятых на производстве с использованием волокнистых материалов

В дальнейшем на основе докладов, прозвучавших в ходе мероприятия, будет выпущен сборник тезисов по итогам проведения мероприятия в журнале "Здравоохранение Кыргызстана".