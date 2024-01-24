Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Фермеры могут участвовать в ярмарках бесплатно.

Популярность формата уличной торговли подтолкнула власти Москвы к созданию всесезонных ярмарок. В столице появились круглогодичные павильоны, где можно приобрести продукцию со всей страны.

"Сейчас в городе уже 69 таких всесезонных ярмарок", – написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что шесть ярмарок открылось в 2023 году. Среди них – рыбный рынок "Москва – на волне" в районе Косино-Ухтомское.

Всего в городе действует 130 ярмарок. Это более 2,7 тысячи торговых точек и свыше шести тысяч рабочих мест, рассказал Собянин.

По его словам, благодаря необычному оформлению всесезонные ярмарки стали новыми точками притяжения в районах. В прошлом году их посетило более шести миллионов человек. Они приобрели 11,6 тысячи тонн продукции.

Собянин обратил внимание, что на ярмарках представлена продукция из разных уголков страны. Фермеры привозят ее из 47 регионов России и трех стран СНГ. География поставок продолжает расширяться.

Сельхозпроизводители могут торговать на ярмарках бесплатно. Для участия нужно направить заявку в ГБУ "Московские ярмарки", отметил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что Царицынский рынок после обновления посетили более 130 тысяч человек. Там организовали фудкорт и детскую зону, благодаря чему приходить за покупками можно всей семьей.