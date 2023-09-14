Собянин сообщил о подключении московских колледжей к системе МЭШ

На платформе "Московская электронная школа" появились новые сервисы.



С началом учебного года расширился функционал "Московской электронной школы" (МЭШ). О новинках в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Началось подключение МЭШ к московским колледжам. В пилотном проекте участвуют 20 учебных заведений. Педагоги и студенты получают доступ к электронному журналу, дневнику, библиотеке, портфолио учащегося и учителя.

"Подключая колледжи к МЭШ, мы автоматизируем ряд процессов, сохраняем преемственность между средним и профильным образованием, избавляем педагогов от излишней бумажной волокиты, а студентам даем возможность продолжать пользоваться привычными им со школы инструментами и сервисами", – отметил Собянин.

Для школьников в МЭШ стало доступно расписание городских кружков и секций, на которые записан ребенок. Появилась возможность самостоятельно вносить в расписание личные мероприятия.

Также в электронном дневнике начали отображаться спортивные занятия, мастер-классы и другие школьные мероприятия. При проведении занятия онлайн записаться на него можно из расписания.

Новые полезные сервисы появились и для родителей. Они будут получать регулярные автоматические отчеты об успеваемости детей с информацией о посещаемости, результатах прохождения диагностик, участия в олимпиадах.

Кроме того, МЭШ стал единой площадкой для проведения олимпиад, включая школьные и муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников. На единой платформе будет доступна вся информация для учащихся и учителей.

"Московская электронная школа" разработана в 2016 году столичными департаментами образования и науки и информационных технологий. В библиотеке платформы зарегистрировано более 2,8 миллиона пользователей.

Собянин ранее сообщил, что на основе "Московской электронной школы" начнет развиваться федеральная информационная система "Моя школа".