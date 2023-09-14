Собянин сообщил о подключении московских колледжей к системе МЭШ

Экс-жена Петросяна отсидела в тюрьме за воровство Тесты В телефоне Киркорова нашли кадры с парнем Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видеоБаста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео

Лента новостей

Четверг 14 сентября

12:00"Виторган так похудел": счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день 11:28Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов 11:22Высунувший язык Шаляпин рассказал про свое главное удовольствие 11:11"Кормившая" весь Советский Союз Вайкуле сделала новое заявление: и вот что она сказала 10:50Диетолог: людям в возрасте не стоит есть много грибов 10:24"Что с лицом?": изменившийся до неузнаваемости Ургант испугал россиян 10:05Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой 09:00"С этого начинается Родина": SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу 08:50Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали в Москве с крупной партией наркотиков 08:05Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях 06:15Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога 04:15Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом? 02:10Тест: насколько хорошо вы знаете СССР? 00:05Неприкрытая ложь: папарацци изобличили бросившую принца Гарри Меган Маркл 22:39"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер 21:4511 квартир иноагента Караулова под арестом: почему? 20:56Куда вложить накопленные деньги: совет банкира 20:24"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной 19:26Декольте до пупа и ни намека на талию: кого Собчак выставила на посмешище? 18:55"Воткнули семечку и вот": звезда "Реальных пацанов" вырастила неожиданное 18:13Упала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 17:33На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 17:09Получившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 14:18Ирина Безрукова рассказала, чего ей на самом деле не хватает 13:45В поселке под Красногорском произошла массовая драка 13:20В Москве мужчина выкупил подъезд многоквартирного дома и не пускает жильцов 12:51В Свердловской области иномарка насмерть сбила пенсионера 12:36Во Франции отозвали продажу популярного смартфона из-за повышенного излучения 11:23"Как они вообще встретились?": Светлаков выдал правду про семью Воли и Утяшевой 10:44"Доктора спасли": молодящаяся Пугачева едва не умерла на операционном столе 10:12Ударил ногой: отец Фриске раскрыл подноготную жестокого Шепелева 08:58Преступления и хамское отношение: Успенская набросилась на унизившую ее Собчак 08:04"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 06:17"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость 04:11"Бесстрашный!": кот в очках и шляпе устроил заплыв по воде (видео) 02:04Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года 00:01"Потомственный изменник" и не только: 3 типа неверных мужей 23:23Задравшая ноги Волочкова подразнила снимками нового любовника 21:21Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям 19:53"Заломы под глазами, носогубные складки": хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак 19:05"Золотые пилигримы": книга о мире больших людей, больших связей и больших денег 18:53Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 17:45Врачи "додушили" пациентку после неудачной эвтаназии – юрист рассказал об ответственности 16:24Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта 15:14Целует не жену: где развлекается принц Гарри? 14:05Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное 13:54"Ущипни ребенка": истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко 13:02"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова 12:34"Парню лет 20": в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой 11:30Страшная правда: бывшая жена Петросяна оказалась отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил о подключении московских колледжей к системе МЭШ

Собянин сообщил о подключении московских колледжей к системе МЭШ
39

На платформе "Московская электронная школа" появились новые сервисы.

С началом учебного года расширился функционал "Московской электронной школы" (МЭШ). О новинках в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Началось подключение МЭШ к московским колледжам. В пилотном проекте участвуют 20 учебных заведений. Педагоги и студенты получают доступ к электронному журналу, дневнику, библиотеке, портфолио учащегося и учителя.

"Подключая колледжи к МЭШ, мы автоматизируем ряд процессов, сохраняем преемственность между средним и профильным образованием, избавляем педагогов от излишней бумажной волокиты, а студентам даем возможность продолжать пользоваться привычными им со школы инструментами и сервисами", – отметил Собянин.

Для школьников в МЭШ стало доступно расписание городских кружков и секций, на которые записан ребенок. Появилась возможность самостоятельно вносить в расписание личные мероприятия.

Также в электронном дневнике начали отображаться спортивные занятия, мастер-классы и другие школьные мероприятия. При проведении занятия онлайн записаться на него можно из расписания.

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Новые полезные сервисы появились и для родителей. Они будут получать регулярные автоматические отчеты об успеваемости детей с информацией о посещаемости, результатах прохождения диагностик, участия в олимпиадах.

Кроме того, МЭШ стал единой площадкой для проведения олимпиад, включая школьные и муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников. На единой платформе будет доступна вся информация для учащихся и учителей.

"Московская электронная школа" разработана в 2016 году столичными департаментами образования и науки и информационных технологий. В библиотеке платформы зарегистрировано более 2,8 миллиона пользователей.

Собянин ранее сообщил, что на основе "Московской электронной школы" начнет развиваться федеральная информационная система "Моя школа".

14 сентября 2023, 11:47
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога

Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога
В России за первую половину 2023 года отравились ядовитыми грибами свыше 50 человек, один из которых умер. Эксперт напомнила любителям тихой охоты об опасности найденных даров природы. Не всегда съедобные грибы нуждаются в термической обработке, но все-таки будет надежнее, если их замочить и проварить, причем несколько раз.

Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом?

Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом?
Глаза Санпаку – особенность физиологии или повод для опасений? На этот вопрос ответил экстрасенс. В Юго-Восточной Азии есть легенда, что человек с глазами Санпаку (когда белок виден под радужкой, а не только слева и справа) является особенным.

Тест: насколько хорошо вы знаете СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете СССР?
Союза Советских Социалистических Республик (СССР) нет уже больше 30 лет, но многие с теплотой вспоминают о том времени. Когда говорят об СССР, кто-то сразу же упоминает автоматы с газированной водой, кто-то – фильмы Гайдая, а кто-то – пионеров.

Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы
Пандемия стала дополнительным стимулом для модернизации инфекционной службы. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый комплекс Инфекционной клинической больницы №1.

Во Франции отозвали продажу популярного смартфона из-за повышенного излучения

Во Франции отозвали продажу популярного смартфона из-за повышенного излучения
Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) приняло решение о временном запрете на продажу "яблочного" смартфона одной из последних конфигураций на территории страны.

Выбор читателей

12/09ВтрКомик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 13/09СрдНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 13/09Срд"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 13/09СрдПолучившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 13/09СрдУпала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 12/09Втр"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова