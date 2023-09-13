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Среда 13 сентября

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Собянин: В Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Собянин: В Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг
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Переправа свяжет остров Балчуг с Парком Горького.

В центр Москвы 13 сентября доставили 54-метровый мост, который соединит остров Балчуг и Парк Горького. Специалисты установят конструкцию на заранее подготовленные опора, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, конструкцию собрали в городе Лыткарино Московской области. Масса строения – 235 тонн. В центр Москвы его везли на двух баржах в течение восьми часов.

"В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут", – подчеркнул Собянин.

Ранее в Москве поставили на кадастровый учет новый мост через затон Новинки. Переправа соединили набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062. Транспортная ситуация в районе ЗИЛа значительно улучшилась.

13 сентября 2023, 10:24
Изображение: телеграм-канал Сергея Собянина
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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