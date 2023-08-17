Собянин: Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Наследство Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Четверг 17 августа

18:14Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем 17:21Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи 16:40"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег 15:40Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму 14:20Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 13:14В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году 12:33В Московской области тренер по боксу избил ребенка 10:49"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 08:28"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 08:00Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню 06:25Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей 04:17Как снимают постельные сцены в турецких сериалах 02:16В России подорожала аренда квартир 00:15Какая поза для сна вызывает преждевременное старение 21:39"Как сектант": россияне высмеяли Лозу за слова о плоской Земле 20:49Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 20:49Российскую туристку искусали клопы в пятизвездочном отеле Турции 19:54Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 19:22Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке 19:15"Любимая": в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной 18:06"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото 17:21"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16:54"Хочет денег": зачем на самом деле Слава устроила скандал из-за неудачной пластики 16:27"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 15:43Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я 15:04Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности 14:55Вместе 35 лет: Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака 13:30В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа 11:31Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 09:53Пилот самолета южноамериканской авиакомпании умер во время рейса 09:07Синоптик рассказал о начале "ростовского лета" в Москве 06:05Необходимость или психологическое расстройство – где грань? 04:17В Хибинах рысь вышла к людям и попала на видео 02:39"Летние" продукты, которые навредят вашему рту 00:15Как подготовить организм к осени 23:45Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой 22:25"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу 22:04Психолог рассказала об особенностях детского блогинга 20:32В московском метро вор выхватил телефон у пассажира во время разговора 19:20Адвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс 18:18Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга 17:33Травматолог-ортопед порекомендовал при растяжении прикладывать холод 17:24Все решили: стали известны подробности развода Гуфа с женой 16:43Прощай, легенда: Наталию Королеву похоронили возле бабушки на Армянском кладбище 16:31"Мне плохо": 43-летняя Анна Семенович раскрыла свои страхи 15:45Попавшей в ДТП Ладе Дэнс угрожают убийством: у певицы нервный срыв 15:17"Это глупо и непрофессионально": Соседов высказался после обвинений певицы Славы 14:47Умер наставник Пугачевой и Буйнова легендарный клоун Андрюша 13:25Признавшаяся в зависимости МакSим раскрыла историю семьи: Мой отец злоупотреблял алкоголем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Собянин: Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза
53

Пассажиры смогут дешевле добираться до дома и работы.

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин 17 августа запустили пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). На линии 38 станций и 21 пересадка на метро, БКЛ, МЦК и другие диаметры.

"Позже откроем еще три станции — Малино, Рижскую и Митьково", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Диаметр соединил Ленинградское и Казанское железнодорожные направления. Линия связала промышленный кластер в Зеленограде, центр авиастроения в Люберцах и другие важные для столичного региона объекты.

Собянин отметил, что раньше добираться из Зеленограда на юго-восток Москвы было неудобно – приходилось делать пересадку на Ленинградском вокзале. Для соединения двух веток проведены беспрецедентные по своему масштабу работы, подчеркнул градоначальник.

"Заново построили Митьковскую соединительную ветвь, современный московский городской вокзал Зеленоград-Крюково, Русаковский и Николаевский путепроводы, развязку в Малино, парки для экипировки и отстоя поездов в Раменском и Зеленограде", – рассказал мэр.

По его словам, стоимость поездок для пассажиров снизится до 3,5 раз. МЦД разгрузит три линии Московского метрополитена, Ленинградское, Новорязанское, Косинское шоссе, Волгоградский и Октябрьский проспекты.

Напомним, что к открытию готовится четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Маршрут длиной 86 километров пройдет через центр столицы, соединит железнодорожные вокзалы, города Железнодорожный (Балашиха) и Апрелевка.

17 августа 2023, 17:53
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем

Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем
Врач общей практики Мария Беляева сообщила, что сочетание мяса и рыбы с картофелем оказывает неблагоприятное воздействие на организм.

Победители "Миллиона призов" смогут посетить театры и музеи Москвы

Победители "Миллиона призов" смогут посетить театры и музеи Москвы
К акции присоединились 50 культурных учреждений. В этом году для участников дистанционного голосования на выборах мэра Москвы вновь пройдет акция "Миллион призов".

На Ленинском проспекте создадут рокарий в рамках благоустройства

На Ленинском проспекте создадут рокарий в рамках благоустройства
Существующие зеленые насаждения сохранят. Рокарий создадут в рамках благоустройства участка Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта.

Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей

Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей
Психолог Ольга Романив объяснила, почему социальные сети могут негативно влиять на некоторых людей.

Какая поза для сна вызывает преждевременное старение

Какая поза для сна вызывает преждевременное старение
В поддержании красоты и молодости лица.

Выбор читателей

15/08ВтрАдвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс 16/08СрдБолезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 16/08СрдНаталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 16/08Срд"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16/08СрдРодственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 16/08Срд"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото