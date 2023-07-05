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Среда 5 июля

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Психотерапевт раскрыла секрет Wildberries и объяснила желание женщин тратить там деньги

Психотерапевт раскрыла секрет Wildberries и объяснила желание женщин тратить там деньги
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Как интернет-магазину Wildberries ("Вайлдберриз") удается удержать клиентов, объяснила эксперт.

На сегодняшний день Wildberries ("Вайлдберриз"), несмотря на скандалы, связанные с работой сервисов, остается одним из самых популярных маркетплейсов в России. Согласно статистике, там чаще совершают покупки женщины в возрасте 25-35 лет. А в интернете есть множество шуток про то, что представительницы прекрасного пола спускают чуть ли не все свои деньги на товары в интернет-магазине.

Психотерапевт и автор системы превентивной диагностики асоциальных рисков Наталия Линькова раскрыла секрет Wildberries ("Вайлдберриз") и объяснила желание женщин тратить там деньги. По словам эксперта, все дело в дизайне мобильного приложения и сайта маркетплейса. Мол, в студии, которая делает этот интернет-магазин удобнее и привлекательнее, знают про управление мозгом клиента, как правильно выстроить путь покупателя и как его удержать. Слова психотерапевта приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

5 июля 2023, 08:20
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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