На Московском урбанфоруме в "Лужниках" заработает каток под открытым небом

Рядом расположится пункт проката коньков.



В рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники" оборудуют каток из синтетического льда диаметром 10 метров. Он будет работать с 1 августа по 10 сентября.

Синтетический лед представляет собой единую монолитную поверхность, состоящую из панелей с низким коэффициентом трения и повышенной износостойкостью. Для катания используют обычные коньки.

Рядом с катком разместится пункт проката коньков и стенд с информацией о благоустройстве столичных дворов.

Минувшей зимой в Москве работало 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом. Самые известные площадки – Патриаршие и Чистые пруды. Обязательное условие для катания – толщина льда от 25 сантиметров.

Напомним, что в "Лужниках" также пройдет экскаватор-шоу. Все желающие смогут увидеть мастерство управления многотонной машиной. Например, машинист ПАО "МОЭК" откроет ковшом бутылку воды и разольет ее по стаканам, закроет спичечный коробок зубом ковша.

В "Лужниках" откроется 30 тематических пространств общей площадью 40 тысяч квадратных метров. С 4 августа по 8 сентября в олимпийском комплексе пройдет марафон тренировок под руководством известных атлетов.

Площадки Московского урбанистического форума – 2023 разместятся в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе и Центральном выставочном зале "Манеж".