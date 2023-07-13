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Четверг 13 июля

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Выставка спецтехники городских служб пройдет на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках"

Выставка спецтехники городских служб пройдет на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках"
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Посетители спорткомплекса увидят 90 единиц коммунальной и спасательной техники.

В "Лужниках" откроется площадка Московского урбанистического форума. С 1 августа по 10 сентября посетители увидят 90 единиц коммунальной техники: машины для уборки улиц и укладки асфальта, пожарные автомобили, ретроавтомобиль дорожных служб и другие единицы техники.

Посетители площадки смогут узнать больше о работе коммунальных служб и изучить образцы коммунальной и спасательной техники, отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В "Лужниках" представят 23 единицы пожарно-спасательной техники, включая телескопический подъемник ПТП-29 "Снайдер",. Он позволяет спасателям работать даже в тесных условиях дворовых территорий.

Еще один экспонат – машина ГУП "Мосводосток". Ее используют для аварийной и профилактической очистки водосточных трубопроводов. На таких автомобилях специалисты "Мосводостока" заступают на дежурство.

Также посетители увидят вездеход-амфибию, предназначенную для перемещения по болотам, льду, снегу и песку. Автомобиль используют для инспекционных осмотров воздушных линий электропередачи.

Фото: Mos.ru

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября и станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Площадки расположатся в парке "Зарядье", в спорткомплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

13 июля 2023, 11:28
Фото: Mos.ru
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

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